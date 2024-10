Stranka SDS prevzema kmetijsko-gozdarsko zbornico

Novi predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice je postal Jože Podgoršek iz društva Forum za kmetijstvo in podeželje, ki ga obvladuje stranka SDS. Za potrditev je moral pridobiti 29 od 57 glasov članov sveta zbornice (navzočih je bilo 56 svetnikov), dobil jih je 36. Podgorškov protikandidat Žiga Kršinar iz društva Slovenska kmečka zveza, ki spada pod okrilje SLS, je dobil 17 glasov. Trije svetniki so oddali prazne glasovnice, ki so bile neveljavne.

Za podpredsednika zbornice sta bila izglasovana Barbara Lombar Virant, predsednica društva Slovenski kmet, in Izidor Jelenc iz Foruma za kmetijstvo in podeželje.

Podgoršek bo vodenje največje kmetijske nevladne organizacije prevzel 2. novembra, njegov mandat bo trajal štiri leta.

Nekdanji kmetijski minister je veljal za favorita za predsedniški položaj zbornice, po katerem je dobila apetite SDS, potem ko je začutila oslabitev in razkol znotraj stranke SLS, iz katere so izhajali vsi dosedanji predsedniki zbornice. Podgoršek je avgusta lani postal predsednik društva Forum za kmetijstvo in podeželje, ki ga je SDS ustanovila za namen volitev v organe KZGS. Ker ga preganja tožilstvo zaradi suma brezplačnega počitnikovanja v Bohinju in trgovanja z zakupom državnih zemljišč, se je kot nadomestni kandidat Foruma začel omenjati državni svetnik Miloš Pohole. A na koncu so se pri Forumu vendarle odločili, da bodo šli naprej s Podgorškom.

Stranka SLS oziroma Društvo Slovenska kmečka zveza, ki ga je stranka ustanovila za volitve v organe zbornice, je v zadnjih dneh pred volitvami – pokazalo se je, da prepozno – v boj s Podgorškom poslala močnega protikandidata, ekološkega hribovskega kmeta Žigo Kršinarja, ki je bil član sveta zbornice zadnja štiri leta. Računali so, da bo ta dobil glasove devetih svetnikov iz Društva slovenski kmet, v katerem so mladi kmetje, med njimi tudi nekdanja predsednika zveze slovenske podeželske mladine Anja Kastelic (prej Mager), a so ti na tajnem glasovanju podprli Podgorška. Neuradno smo izvedeli, da jim je ta v zameno za podporo obljubil »marsikaj«, predvsem visoke funkcije znotraj zbornice.

Podgoršek se je pred glasovanjem svetnikom predstavil v kratkem nagovoru. »Lani pozimi smo pripravili več kot 30 okroglih miz, to je naš program, s katerim smo tudi šli na volitve. S ponižnostjo sprejemamo volilni rezultat in odgovornost, ki smo jo dobili.« Napovedal je, da se bodo borili za slovenskega kmeta in gozdarja. »Slovenski kmet si zasluži mesto v slovenskem prostoru, ki mu pripada.« Vrednost slovenskega kmeta je po besedah Podgorška prišla do izraza med epidemijo covida-19 in vojno v Ukrajini, ko smo se začeli spraševati, ali doma pridelamo dovolj za prehransko varnost. »Prav je, da gradimo slovensko prehransko varnost na družinski kmetiji,« je še dodal.

Tokratne volitve so bile sedme po ustanovitvi KGZS leta 2000. Največja nevladna kmetijska organizacija v Sloveniji ima več kot 110.000 članov iz skupine fizičnih oseb, v kateri so tisti z najmanj 167 evri katastrskega dohodka (lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč ter tisti, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje), in 1863 članov iz skupine pravnih oseb (kmetijske zadruge, kmetijska podjetja in verske skupnosti, ki so lastnice kmetijskih zemljišč in gozdov).