Ugrabljena zbornica

KGZS je nastala kot produkt iskanja ravnotežja med strankama LDS in SLS. Nekako v smislu: LDS obvladuje večino državnega gospodarstva, SLS pa dobi svoj fevd oziroma dobi orodje za obvladovanje kmetijstva, to je formalno orodje za usmerjanje kmetijstva. Strankam ni dovoljeno predlagati kandidatov, lahko pa to počnejo društva, ki jih obvladujejo politične stranke. Stranke LDS ni več, od SLS so ostanki, stranka je notranje sprta in pred dokončno marginalizacijo.