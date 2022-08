V nadaljevanju preberite:

»Za nekaj dni sva z možem prišla k prijateljem. Imamo se lepo,« pove Mateja iz okolice Murske Sobote. Vajena je letovanj na Pagu, kjer je veliko naravnih plaž, kar v Portorožu nekoliko pogreša. »Nič nam ne manjka, okolica je res prijetna, tudi otroci uživajo v pesku,« pa izpostavi Ariel Mendez, ki je sicer iz Dominikanske republike, živi pa v Münchnu. Cene se mu zdijo zmerne in sprejemljive. Zadovoljna je bila videti tudi madžarska družina, ki se je zabavala ob vodi. »Prišli smo za en teden in se imamo lepo. Za Slovenijo so nam povedali moji starši,« nam je zaupala mati Bѐlànѐ Viktòria Kovàcs.

»Portorož poznam od osemdesetih let minulega stoletja naprej, ampak takega viška sezone, kot je v teh dneh, ne pomnim. To je potop! Kje so vse Norvežanke, kje pijani Angleži?« je slikovit Dejan Dobravc iz lokala Kapelca.Prepričan je, da je »puščoba« rezultat preteklih napačnih odločitev tako na občinski kot na državni ravni, od davčne politike naprej. »Pred nekaj dnevi je bil tu, v rožnem vrtu, krasen koncert Eve Boto, lokali smo delali na polno. Dan pozneje pa tema, vse te posebne vrtnice so bile spet same sebi namen, naokoli pa žalostno in prazno,« je kritičen.