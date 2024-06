Klakočar Zupančič: Morebitno izpodbijanje priznanja ne bi bilo uspešno

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je po glasovanju v DZ ocenila, da morebitno izpodbijanje priznanja Palestine s strani opozicije ne bi bilo uspešno. Kot je povedla v Odmevih na TV Slovenija, sicer težko komentira, ali bo opozicija uporabila pravna sredstva za izpodbijanje priznanja.

V opozicijskih SDS in NSi predsednici DZ očitajo kršitev poslovnika DZ, ker je DZ danes glasoval o priznanju Palestine, čeprav je SDS med parlamentarno sejo vložila nov predlog posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine. SDS opozarja, da bi zato lahko DZ po zakoniti poti o priznanj Palestine glasoval šele po 30 dneh.

»Prepričana sem, da je postopek pravi, prepričana sem tudi, da smo naredili pravi korak in prav je, da nismo čakali, kajti predlog za posvetovalni referendum je bil v tem primeru eklatantno in očitno zlorabljen,« je dejala predsednica DZ.

Z očitki predsednika SDS, da je prva predsednica državnega zbora, ki je zavestno napovedala, da bo kršila parlamentarna pravila, se Klakočar Zupančič ne strinja. »Sem pa zagotovo prva predsednica, ki je prekinila dolgoletno prakso zlorab posvetovalnih referendumov, ki so se uporabljali samo za zavlačevanje zakonodajnih postopkov,« je poudarila.

Ocenila je še, da so poslanci v DZ zato, da sprejemajo odločitve, posvetovalni referendumi bi morali biti uporabljeni zato, da se državljani izrečejo o pomembnih vprašanjih, ki jih zadevajo.

Predsednica republike pozdravila priznanje

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes izrazila zadovoljstvo, da je Slovenija priznala Palestino. Kot je še zapisala na družbenem omrežju X, bo tako lahko še bolj kredibilno pomagala palestinskemu narodu na njegovi težki poti k resnični samostojnosti in enakopravnosti v mednarodni skupnosti.

Premier Robert Golob pa je na omrežju X poudaril, da z današnjim priznanjem Palestine kot suverene in neodvisne države pošiljamo upanje palestinskemu narodu na Zahodnem bregu in v Gazi.

»Dragi prebivalci Palestine, današnja končna odločitev Slovenije je sporočilo upanja in miru. Verjamemo, da lahko samo rešitev z dvema državama vodi do trajnega miru na Bližnjem vzhodu. Slovenija si bo še naprej neutrudno prizadevala za varnost obeh narodov, Palestincev in Izraelcev,« je objavilo na omrežju X zunanje ministrstvo Tanje Fajon.