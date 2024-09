Klinični psihologi in psihiatri kritični do zakona

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za zdravje je v javni razpravi, ki je trajala do 31. avgusta, prejelo skoraj 500 pripomb na osnutek zakona o psihoterapevtski in klinični psihoterapevtski dejavnosti. Visoka številka ni presenetljiva, saj zadržke izražajo vsi, ki delujejo na tem področju. Med njimi so klinični psihologi in psihiatri v UKC Ljubljana, na Onkološkem inštitutu in URI Soča, ki so prepričani, da je ureditev, kot so si jo zamislili v resorju, ki ga vodi Valentina Prevolnik Rupel, nevarna in prinaša resne posledice za zdravstveno oskrbo pacientov.