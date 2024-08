Bo zakon olajšal ali otežil dostop do pomoči v stiski

V nadaljevanju preberite:

Jutri je zadnji dan, ko bo še mogoče oddati pripombe na predlog zakona o psihoterapevtski in klinični psihoterapevtski dejavnosti. Na ministrstvu za zdravje, na katerem so ga pripravili, nam niso odgovorili, koliko mnenj nanj so prejeli. Po odzivih v javnosti sodeč, je mogoče sklepati, da zelo veliko, in to predvsem kritik. Večina akterjev na tem področju, ki imajo na to področje sicer povsem nasprotne poglede, se strinja v eni točki – da se jim ne zdi primeren.