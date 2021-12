Kljub sklepu vlade na domu dela komaj vsak četrti

V nadaljevanju preberite:

»Delo na domu je učinkovit ukrep za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter lahko precej pripomore k prizadevanjem za omejevanje širjenja bolezni covid-19,« so na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve utemeljili, zakaj je konec novembra slabih 44 odstotkov njihovih uslužbencev delalo na domu.

Minister Janez Cigler Kralj je delodajalce večkrat pozval, naj zaposlene pošljejo na začasno delo na domu, sam pa je med uspešnejšimi ministri v vladi, kjer povprečno 25 odstotkov zaposlenih dela na domu, če izvzamemo zaposlene v vojski in na policiji.