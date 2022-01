Kljub številnim odpovedim dogodkov ostali brez državne pomoči

V nadaljevanju preberite še:

Industrija sejmov in srečanj, ki sodi med najbolj prizadete dejavnosti zaradi ukrepov za omejevanje epidemije, kot kaže, ne more računati na dodatno državno pomoč. Delno povračilo sredstev za odpovedi dogodkov ali za njihovo omejeno izvedbo je bilo mogoče le do konca lanskega leta, kdaj bo objavljen razpis za enkratno pomoč najbolj prizadetim dejavnostim, ki ga vlada napoveduje že več mesecev, pa ni znano.

Pogledali smo, koliko denarja je doslej prejela ta dejavnost in koliko nadomestil bo sploh izplačala država za odpoved dogodkov? Pišemo tudi o decembrskem izpadu Eventima in o zahtevah, ki jih je ta industrija naslovila na vlado.