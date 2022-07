Kljubujejo suhim pipam, pomaga jim tudi dež

V Rižanskem vodovodu Koper skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje za zdaj kljubujejo hudemu pomanjkanju pitne vode v Istri. Včeraj so se vojaškim in gasilskim cisternam pri dovozu pitne vode iz Unice v Istro pridružili tudi zasebniki s trikrat večjimi cisternami, kar bo več kot podvojilo dovoz vode po cesti. V precejšnjo pomoč je bilo tudi deževje. Slabo znamenje pa je, da so v četrtek zaradi slabe kakovosti vode morali izklopiti vodarno v Sečovljah.

Dovoz vode v vodarno v Cepkih je del velike akcije oskrbe z vodo v Istri. Foto Voranc Vogel

Vir pitne vode v Bužinih in Gabrijelih, tik ob hrvaško-slovenski meji pri Sečovljah, je ob sušnih poletjih nadvse ranljiv. Poleti se zato pogosto zgodi, da se kakovost načrpane surove vode močno poslabša. Tako se je zgodilo tudi tokrat in v Rižanskem vodovodu so se morali odpovedati količini 35 litrov načrpane vode na sekundo. Kot nam je povedal vodja pogona Rižanskega vodovoda Darij Križman, bi vir v sili lahko znova uporabili, vendar bi potem na območju piranske občine morali vodo prekuhavati.

Po torkovem dežju je poraba pitne vode v slovenski Istri v povprečju padla s 350 litrov na 325 litrov na sekundo, kar pomeni, da je morajo na dan zagotoviti 28.000 kubičnih metrov. Dež je vplival na nekoliko manjšo porabo, hkrati pa se je po besedah Darija Križmana podtalnica v vodnjakih reke Rižane zaradi torkovega dežja v zaledju Istre zvišala za tri metre, kar pomeni, da bi ob taki porabi zadoščala za porabo desetih dni. Zato močno stiskajo pesti, da bo današnji (sobotni) dež prinesel podobno količino vode, kakor so napovedali tudi vremenoslovci.

2.500 kubičnih metrov vode na dan bodo kmalu vozili iz Unice v Istro

»Če sem bil še pred tednom dni v dvomih, sem zdaj znova optimist,« je povedal direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj, ki je zelo zadovoljen s pomočjo Uprave RS za zaščito in reševanje. V prvih treh dneh so gasilske in vojaške cisterne pripeljale 2600 kubičnih metrov vode, kar je pripomoglo k ustvarjanju prihrankov v podtalnici. Z dodatkom večjih zasebnih cistern pa se bodo količine pripeljane vode več kot podvojile.

»V tej akciji nam je uspelo z dobrim sodelovanjem dveh vodovodov in vseh udeležencev v izjemno kratkem času vzpostaviti največjo vodovodno pomoč v državi doslej,« je povedal generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje. »Zadnje dneve smo pripeljali po skoraj tisoč kubičnih metrov vode na dan, zdaj pa bomo to količino več kot podvojili.

Pomanjkanje vode. Foto Voranc Vogel

Poleg gasilskih in vojaški cistern so včeraj začele (sprva poizkusno) voziti tudi štiri zasebne cisterne za prevoz tekočin v prehranske namene. To so trikrat večje cisterne. Prvi poizkusi kažejo, da dodatno povečano črpanje pri polnjenju vode ob Unici sploh ne bi bilo težava. Pa tudi pri vodarni v Cepkih so delavci Rižanskega vodovoda omogočili prečrpavanje še v rezervoarje stare vodarne in povečali možnosti prečrpavanja v rezervoar nove vodarne.

Če bo nujno, lahko dovoz vode s cisternami še povečamo. Nekaj ovir pričakujemo ta konec tedna predvsem na cesti, zaradi izredno velikega prometa in možnih zastojev,« je dejal Darko But in potrdil, da velika izkušnja pri reševanju preskrbe s pitno vodo lahko pomaga tudi pri reševanju drugih podobnih problemov po državi.

Navkljub napovedanemu dežju in nekaterim izboljšavam Rižanski vodovod poziva vse uporabnike, tudi turiste v Istri, da se strogo držijo ukrepov prepovedi uporabe vode za nenujne potrebe in da racionalno trošijo vodo.