Ključna priporočila neuresničena

Varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je ta teden prav tako predal letno poročilo predsednikom državnega zbora, države in vlade, je lani obravnaval 6225 zadev, pri katerih je ugotovil 262 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih nepravilnosti.

Organi najpogosteje kršijo načela dobrega upravljanja, pravic do socialne varnosti in zdravstvenega varstva, največkrat obravnava ministrstvo za delo, upravne enote in ministrstvo za zdravje. Na podlagi svojih dejavnosti je odločevalcem podal 85 novih priporočil.

»Priporočil je približno toliko kot v preteklih dveh letih, vendar ponovno izpostavljam, da ključna priporočila in reforme še vedno ostajajo neuresničeni,« je opozoril Svetina, ki je po petem letu mandata zaskrbljen, ker se potrebne spremembe v družbi oziroma ključne sistemske reforme – v zdravstvu, šolstvu, dolgotrajni oskrbi, deinstucionalizaciji in na drugih področjih sociale – dogajajo prepočasi.

»Zdi se, da nam manjka ambicioznosti in vizije. Pogrešam iskren dialog med različnimi deležniki, ki ni sam sebi namen, ampak ima za cilj iskanje najboljših mogočih rešitev, v središču katerih je človek. Solidarnost in občutek za sočloveka sta vse bolj na preizkušnji. Krepita se individualizem, celo egoizem, pri tem pa tisti na družbenem robu postajajo vse bolj nemočni in brez podpore, ki bi jo potrebovali in si jo zaslužijo,« je poudaril varuh, ki meni, da se z neupoštevanjem priporočil in povečanjem kršitev načela dobrega upravljanja kaže mačehovski odnos vsakokratne oblasti do institucije. »Demokratične družbe za dobro delujoč sistem zavor in ravnovesij potrebujejo neodvisne nadzorne institucije. Nujno je, da se upoštevajo njihovi predlogi in priporočila ter tudi njihova finančna neodvisnost in ustrezen položaj. Pri varuhu si želimo po najboljših močeh prispevati k spremembam na bolje in biti močan glas vseh tistih, ki niso slišani, a brez sodelovanja in aktivnega angažmaja vseh deležnikov ne bo znatnega napredka,« je strnil Peter Svetina.