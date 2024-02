Kmetje ministrici: Zaščititi je treba zemljo, predlog rešitve ni sprejemljiv

V nadaljevanju preberite:

Kmetje so ob nedavnih protestih proti suhim zadrževalnikom pred direkcijo za vode v Celju zahtevali srečanje z ministrom za naravne vire in prostor Jožetom Novakom in ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Matejo Čalušić.

Štirinajstdnevni rok za srečanje z ministrom Novakom se izteka jutri, danes pa so se v Šempetru v Spodnji Savinjski dolini srečali z ministrico Matejo Čalušić. Kmetje vztrajajo, da suhi zadrževalniki niso edina možnost.

Ministrica je v Spodnjo Savinjsko dolino prišla, da bi se na terenu seznanila s konkretnimi primeri, je pojasnila po kratkem sestanku s kmeti v Šempetru. Kmete najbolj vznemirja priprava državnega prostorskega načrta (DPN), ki predvideva več suhih zadrževalnikov ob Savinji in Bolski, ureditev strug in visokih nasipov ter tudi mokre zadrževalnike.

Sklep o pripravi DPN je vlada sprejela konec januarja, DPN naj bi sprejeli do konca leta 2025. Kakšne bodo rešitve v DPN, še ni znano, ministrstvo za kmetijstvo je sicer seznanjeno z interno verzijo, ki naj bi bila zelo podobna kot prvotna, po kateri bi se v suhih zadrževalnikih lahko razlilo več kot 11 milijonov kubičnih metrov vode.