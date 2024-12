| Slovenija PREMIUM

Ko bo pri Natovem cilju, bo slovenski vojski denar ostajal

Slovenija bo dva odstotka BDP za obrambo namenila do leta 2030, iz Nata in ZDA pa sporočajo, da to že danes ni več dovolj.

Galerija Tovorno letalo spartan, drugo te vrste, ki ga je slovensko vojaško letalstvo prevzelo pred nekaj dnevi, je ena od ključnih naložb v posodobitev vojske. FOTO: Jože Suhadolnik