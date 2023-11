Ko bodo luška dvigala upravljali žerjavisti iz pisarn

V nadaljevanju preberite:

Si predstavljate, da bodo kontejnerje z velikih kontejnerskih matic pretovarjala dvigala, v katerih ne bo žerjavistov? Upravljali jih bodo namreč iz povsem digitalizirano vodenih pisarn. To je ena od številnih možnosti, ki jih poizkusno v svetu že omogoča digitalno omrežje pete generacije (5G), na kakršno se pripravljajo tudi v Luki Koper.

Koprsko pristanišče je danes gostilo in predstavilo zaključno konferenco evropskega projekta 5G Loginnov, v okviru katerega so sodelovala tri evropska pristanišča: Hamburg, Pirej in Koper. V projektu je sodelovalo 15 partnerjev iz osmih evropskih držav. Med temi so bila vključena tri slovenska podjetja: poleg Luke Koper še Telekom Slovenije in Tehnološki park Continental iz Ljubljane.