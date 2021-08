Ko ga je izstrelilo v film, je v njem radostno obtičal

V nadaljevanju preberite:

Pod festival se je že šesto leto zapored podpisal selektor in direktor Tomo Novosel z enajstčlansko ekipo. »Najbolj smešno se mi zdi, da smo festival ustanovili samo zato, ker smo bili tako razočarani na nekem drugem festivalu v Bosni, da smo celih osem ur, ko smo se v natrpanem avtomobilu pri 35 stopinjah vračali, razčlenili, kakšen festival bi si mi želeli, postavili programske smernice in določili časovnico. Leto dni za tem se je zgodil prvič in zdaj smo tu. kjer smo. Onkraj verjetnega, pa vendar,« pravi.



Mateja Kotnik se je s Tomom Novoselom pogovarjala o tem, zakaj je mednarodni filmski festival Shots tako zelo priljubljen med avtorji filmov in filmskim občinstvom, in o tem, zakaj je za umetniško izražanje izbral ravno film, za kraj delovanja pa Slovenj Gradec in ne več Ljubljano.