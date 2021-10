»Ko gre za kredit, smo arhitekti vaše finančne prihodnosti«

Ste vodja poslovalnice, torej ste prekaljeni v bančništvu. Povejte, ali danes stranke sploh še obiskujejo bančne poslovalnice?



V bančnih vodah sem več kot dvajset let. Seveda se je marsikaj spremenilo. Poslovanja z gotovino, plačevanja položnic pri okencih in podobnega je danes v primerjavi s starimi časi le še za vzorec. Navadili smo se, da je veliko udobneje in hitreje marsikaj opraviti od koderkoli v spletni ali mobilni banki. Tu imamo v Novi KBM prednost, da so naši bančni digitalni kanali vrhunski, najboljši. A to ne pomeni, da nihče več ne hodi v banko.



Krediti nam tu pridejo prvi na misel. Imamo prav?



Popolnoma drži. Kredit, še posebej stanovanjski, je še vedno osebna zgodba. Ne gre za to, da ne bi mogli izpeljati postopkov ali urejati dokumentacije na daljavo, ampak tu je praktično nujno, da se srečamo v živo. Zaradi vsebine, ne le zaradi formalnosti.



Kaj dobi stranka s pogovorom, s prvim obiskom pri vas?



Še vedno je prvo vprašanje, tisto najbolj klasično, ko se stranka oglasi v poslovalnici: »Koliko kredita lahko dobim?« Razumljivo je, da se začne razmišljanje o kreditu pri tistem končnem znesku. Ampak to je šele prvi korak. Moja prva vprašanja so: »Že veste, koliko denarja bi potrebovali za načrtovano investicijo? In ali ste že kaj izračunali, kakšen je lahko vaš mesečni obrok, da boste lahko poravnavali tudi druge obveznosti, krili vsakdanje stroške in vam bo ostalo še kaj, ko si boste zaželeli počitnice, se odločili za kak nakup?«





Skupaj s stranko pregledamo ponudbo kreditiranja, mesečne obroke, stroške notarja, cenitve, dodamo še primerjavo, koliko jo stane vodenje računa, in tudi, kaj vse kot komitent naše banke dobi.

FOTO: Aleš Rosa

Preverite posebno ponudbo stanovanjskih kreditov z ugodnimi obrestnimi merami in drugimi ugodnostmi: stanovanjski krediti Nove KBM.

Seveda bi v idealnem svetu vsi obvladovali podrobnosti svojih financ, znali vse analizirati in načrtovati. Ampak v resničnem svetu smo različni ljudje pač strokovnjaki na različnih področjih. Nič ni narobe s tem, če me vi kaj vprašate ali če vam z vprašanji pomagam jaz. Nasprotno. To je moja naloga. Smo svetovalci, ne roboti. Podatek o kreditni sposobnosti danes pokaže računalnik v hipu. Ampak kredit je širša zgodba. Kot bančnik vam želim pomagati razumeti strukturo vaših financ. Skladno z direktivo Banke Slovenije izpolnimo tudi vprašalnik o stroških gospodinjstva. Tudi z vprašanji o življenjskem slogu skupaj dobimo pravo predstavo. Ta bo koristila vsem – stranki in banki.V Novi KBM smo pri kreditiranju zelo fleksibilni, individualno se prilagodimo vsakomur. Je pa zelo pomembno, da si takoj nalijemo čistega vina. Odplačevanje kredita namreč ne sme ogroziti zmožnosti poravnavanja pomembnih življenjskih stroškov. Če imamo pravo predstavo in če tudi vi veste, s kolikšnim obrokom kredita boste ob vseh vaših prihodkih – tudi tistih morebitnih dodatnih ob redni plači – ter stroških mirno spali, je to najboljši temelj za financiranje. Tu gradimo temlje vaše nove hiše ali stanovanja ali pomagamo pri renovaciji obstoječega. Če je arhitekt tisti, ki prelije vaše želje v podobo vašega doma, smo mi v banki tisti finančni arhitekti, ki vam s celostno sliko in finančnim scenarijem pomagamo, da do doma tudi pridete. Ne nazadnje z našimi utečenimi postopki in izkušnjami poskrbimo tudi, da je pri vašem celotnem projektu, ne le pri denarju, vse brezhibno. Tu delamo skupaj, isti cilj imamo: vse mora biti čisto in črno na belem.Vsakomur svetujem, da razišče, kakšen je lahko stanovanjski kredit –. To je tisto izhodišče, kjer lahko spoznate opcije. Odločate se lahko med namenskim kreditom ali stanovanjskim kreditom s 100-% izplačilom v gotovini, kreditom, zavarovanim s hipoteko ali s plačilom zavarovalne premije. Izbirate lahko med fiksno, spremenljivo ali kombinirano obrestno mero. Vse to so možnosti, ki so vam na voljo. Kredit je individualen posel. Tako skupaj s stranko pregledamo ponudbo kreditiranja, mesečne obroke, stroške notarja, cenitve, dodamo še primerjavo, koliko jo stane vodenje računa, in tudi, kaj vse kot komitent naše banke dobi. Tu lahko glede na število kreditov, ki jih sklenemo pri nas, mirno rečem, da smo izjemno konkurenčni in ugodni za stranke.Enako pa je treba vedeti, da so tako kot končni finančni pogoji, pod katerimi sklenete kredit, tudi njegove podrobnosti vaša individualna zgodba. Ne obstaja en sam »najboljši kredit«. Kdo se bo odločil za izplačilo v gotovini, ker zna kaj postoriti tudi sam ali želi sam voditi projekt. Vsak evro bo lahko pametno obrnil, ko bo nakupoval material, se dogovarjal s posameznimi izvajalci ... Kdo drug pa se bo recimo pri novi hiši raje odločil za gradnjo na ključ. Tam gotovine, vsaj višjega zneska, ne bo potreboval in zanj je namenski stanovanjski kredit ugodnejši.Obstajajo tudi načini, kako nadzorovati stroške po fazah, da ne bi – povedano po domače – na primer že pri zunanjosti »prebili« proračuna, potem pa obtičali pred ciljem, ker bi zmanjkalo denarja za notranjost. Tu se lahko dogovarjamo za izplačila v tranšah, torej v več izplačilih, vezanih na fazo del, v kateri je gradnja. Tak način pride prav takrat, ko stranka potrebuje t. i. rastočo hipoteko. Ni ji treba dokončati le ene faze in se nato dogovarjati za novo vrednotenje ali celo za nov kredit, ampak že od začetka ve, kdaj bo dobila denar za neki korak in koliko ga bo.Če smem, bom za odgovor uporabil podatek o naši lokaciji. Poslovalnica, ki jo vodim, stoji sredi Ljubljane. Dobesedno pod isto streho je še več drugih bank, ampak tudi tisti, ki jih obiščejo več, se na koncu v velikem številu odločijo za nas. Veliko obstoječih strank nas priporoča, imamo izkušnje – in najboljšo ponudbo kreditov.



Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM