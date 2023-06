Ko izbiraš prihodnost, izberi slovensko

Ste se kdaj vprašali, zakaj ste se rodili kot Slovenka ali Slovenec? Kako vas to določa v vašem življenju in kako na vaš način mišljenja vpliva slovenščina kot materni jezik? Poleg teh pa še številna druga vprašanja, ki si jih vse preredko zastavljamo: kaj je nekoga opredeljevalo za Slovenko ali Slovenca nekoč in kakšne so bile, so in bodo politične in kulturne smernice slovenstva? Kako je Slovenija prosperirala v domačem in mednarodnem okolju v zadnjih treh desetletjih? Kako sooblikovati slovensko družbo v matičnem prostoru ali kako ohranjati slovensko diasporo?

Na vse te in mnoge druge dileme, ki se dotikajo ohranjanja in razvijanja narodne suverenosti, številni narodi po svetu iščejo nenehne odgovore, saj se zavedajo, da je odkrivanje rešitev za ohranjanje lastne narodne identitete in svojega jezika v svetovnem prostoru edini način, kako »stati inu obstati«, kot je to pred stoletji imenitno ubesedil Primož Trubar. Osamosvojitev pred več kot tridesetimi leti je bila zavestna odločitev za prihodnost, ki bo skrbela za razvoj slovenske samobitnosti. Z ustanovitvijo samostojne države Slovenije smo izbrali nov začetek suverene poti, na kateri bomo ohranjali in razvijali slovenske vrednote ter spoštovali kulturno in jezikovno različnost. Drži, kot je v enem svojih govorov ob državnem prazniku dejal bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, tudi častni doktor Nove univerze v Ljubljani, da je samostojna in suverena država Slovenija »najveličastnejši mejnik v naši narodovi zgodovini«. Toda ta mejnik je hkrati zaveza za vse, ki v slovenskem prostoru živimo in delujemo – od tu naprej je vsak od nas poklican k ohranjanju tega izjemnega trenutka.

FOTO: Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Ohranjanje slovenstva in snovanje njegove prihodnosti v družbi evropskih narodov in v svetovnem prostoru se začne že z izbiro študija. Ne le v Sloveniji, celo v svetu obstaja ena sama fakulteta, ki izvaja celovit študijski program Slovenski študiji s smerjo slovenoslovja. Medtem ko naša država nudi široko paleto študijev kultur drugih narodov, smo na svojega lastnega skorajda pozabili. Zato se je razvila Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, ki v okviru Nove univerze danes ponuja študij slovenoslovja na vseh študijskih stopnjah. Fakulteta za slovenske in mednarodne študije združuje odličen profesorski in raziskovalni kader, omogoča poglobljeno individualno delo s študenti na vseh stopnjah študija, sodelovanje z drugimi fakultetami članicami Nove univerze, mednarodne izmenjave in praktično delo, zato učinkovito in celovito razvija potenciale posameznika, tako na študijskem kot raziskovalnem področju. Kot članica Nove univerze je bila akreditirana pri priznani mednarodni instituciji British Accreditation Council (BAC) in tako potrdila uveljavljanje zahtevnih mednarodnih visokošolskih standardov.

Študij slovenoslovja na vseh treh stopnjah omogoča usvojitev najširšega znanja s področja slovenske narodne in kulturne zgodovine, sedanjosti in obenem uvid v načrtovanje prihodnosti Slovenije, zato ustvarja izredno široko zaposljiv kader v turizmu, diplomaciji in službah EU, novinarstvu, kreativnih in kulturnih industrijah, javni upravi in državnih službah, v kulturnih organizacijah, občinski upravi in pri nosilcih javnih pooblastil, v gospodarstvu in pri podjetniških razvojnih projektih, na področju dela z medijskimi komunikacijami, s kulturno in naravno dediščino, z literarnimi, kulturološkimi in zgodovinskimi vedami, digitalno humanistiko in drugim.

FOTO: Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Študentke in študenti Fakultete za slovenske in mednarodne študije namreč v okviru predavanj, prek številnih individualnih ur dela s predavatelji, praktičnega dela in izmenjav usvojijo najrazličnejše vsebine, od zgodovine Slovencev do novejše zgodovine, vprašanja narodnih in nacionalnih konceptov, programov in pojava ideologij, etičnih raznolikosti, družbeno-političnih okoliščin in položaja Slovenije v mednarodnem prostoru pred osamosvojitvijo in po njej, mednarodnega pravnega varstva manjšin v Sloveniji in diaspori, okoljskega vidika trajnostnega razvoja, preučevanja slovenske in evropske književnosti ter bralne kulture, naravne in kulturne dediščine, filozofije medkulturnosti, medijev …

Študij je zato zelo zanimiv za vse, ki želijo dobiti čim bolj celovito znanje o Slovencih in Sloveniji, torej tudi za Slovenke in Slovence po svetu in v zamejstvu, kakor za vse, ki želijo svoj študij, končan na nižji stopnji, nadaljevati in nadgraditi. Ker je v središču študija študent in ker je poudarek na individualnem pristopu, lahko vsak spozna in razvije svoje posebne interese; študij pa je posebej prilagojen tudi za vse, ki se želijo izobraževati ob delu.

Le skupaj z vami bomo lahko uresničili slogan naše fakultete: »Ko izbiraš prihodnost, izberi slovensko.« Veseli bomo, če se nam pridružite.

