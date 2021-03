Koalicija bo preverila, kako trdni so njeni pakti

V nadaljevanju preberite:

Današnje glasovanje o razrešitvi Igorja Zorčiča s položaja predsednika državnega zbora in nato o predvidenem nasledniku Jožefu Horvatu bo za vlado Janeza Janše pomemben pokazatelj zmožnosti nadaljnjega vladanja. Na obeh tajnih glasovanjih koalicija, ki šteje 38 poslancev, potrebuje vsaj še osem poslanskih glasov, ki jim jih lahko zagotovijo SNS, Desus in manjšinska poslanca, s katerimi imajo sklenjene različne pakte. Neuspeh po mnenju Horvata pomeni odhod na predčasne volitve.

V primeru uspeha koalicije bi vodenje poslanske skupine namesto Jožefa Horvata lahko prevzela Iva Dimic ali Blaž Pavlin.

Če predsedniku državnega zbora preneha funkcija, ga po parlamentarnem poslovniku do izvolitve novega nadomešča najstarejši podpredsednik. To je zdaj Branko Simonovič.

»Koalicija sama formalno nima toliko glasov. Imamo pa podpisan sporazum o sodelovanju s SNS in tudi ustni dogovor o sodelovanju s štirimi poslanci Desusa, računamo tudi na podporo manjšinskih poslancev,« je Horvat še povedal za Vestnik in zatrdil, da imajo zagotovljenih 46 glasov. Za razliko od SNS se v Desusu in manjšinska poslanska javno še niso opredelili, nam je pa predstavnik madžarske narodne skupnosti pomenljivo odgovoril, da sta manjšinska poslanca že bila jeziček na tehtnici. Da to ne bi smela biti v skladu s »tridesetletno parlamentarno prakso«, namreč opozarja koordinator Levice, ki je, kot kaže, pozabil na izvolitev kohezijske ministrice v času vlade, ki sta jo s 44 glasovi za in 43 proti omogočila prav Horváth in. »Ko ima koalicija le še 38 glasov in ko vidimo zmedo v državnem zboru, je edino pravilno, da ljudstvo premeša karte in ne, da se karte mešajo na podlagi političnih kupčij,« pa je včerajšnje preštevanje komentiral Šarec. Tudi če bi po današnjem glasovanju Igor Zorčič, ki je v petek napovedal ustanovitev poslanske skupine nepovezanih, obstal kot predsednik državnega zbora, pa v koaliciji še vedno dopuščajo tudi možnost vrnitve prvaka SMC v poslanske klopi. Tako naj bi imel več časa za ukvarjanje s stranko, je prepričan, hkrati pa bi s tem odvzeli en glas opoziciji. Poslanec, ki je iz SMC pred meseci prestopil v SD, bi namreč kot nadomestni poslanec Počivalška moral parlament v tem primeru zapustiti. Skladno z nedeljskim dogovorom koalicijskih prvakov, da NSi pripade mesto predsednika državnega zbora, pa naj bi kljub odhodu treh poslancev v SMC vseeno obdržali pravosodni resor, ki ga vodi. S prevzemom tega resorja so se v NSi ob podpori kritik predsednika vlade na račun »šibkega« vodenja resorja spogledovali že dlje časa, zanj so imeli tudi že možnega kandidata – Janeza Pogorelca. Za zdaj pa v koaliciji menda še nimajo kandidata za urad za demografijo, ki naj bi po tem, ko je vlada že zamaknila začetek njegovega delovanja, začel delovati 15. aprila. Skladno s koalicijsko pogodbo bi njegov šef prihajal iz Desusa, ki pa je iz koalicije izstopil. Tudi po tem se je ugibalo, da bi vodenje ob poslanski podpori koaliciji lahko pripadlo njim. To temo naj bi v Desusu načeli tudi na sredinem svetu stranke.