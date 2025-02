Varnost v času militarizacije

V nadaljevanju preberite:

»Želel bi si, da bi bilo eno od mojih prvih srečanj tisto s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Rad bi jima dejal: 'Za polovico zmanjšajmo vojaški proračun.' To lahko storimo. Prepričan sem, da bomo to tudi naredili.« Ameriški predsednik Donald Trump je to izjavil 13. februarja, ta ponedeljek pa je prispel prvi odziv iz Kremlja.

»Menim, da je to dobra ideja,« je v televizijskem intervjuju dejal Vladimir Putin. »ZDA bi zmanjšale proračun za polovico, mi bi ga zmanjšali za polovico, potem bi se, če bi si tega želela, pridružila še Kitajska.«

Bi se lahko zgodilo zmanjšanje vlaganja v orožje? Kdo naj najprej zmanjša število jedrskih konic?