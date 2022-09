Koalicija v spremembo imenovanja sodnikov

V nadaljevanju preberite:

Poslanci koalicije Gibanja Svoboda, SD in Levice so v parlamentarni postopek vložili predlog za spremembo štirih členov ustave, s katerim bi po naših informacijah imenovanje rednih sodnikov po zgledu preostalih evropskih držav umaknili iz rok poslancev in prenesli v roke predsednika republike. Ta bi to dolžnost lahko odklonil le v res izjemnih primerih – tako kot pri razglasitvi zakonov. Glavno vlogo v postopku bi tako imel sodni svet, ki že zdaj opravlja celoten kandidacijski postopek.

