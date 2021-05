Kolesarjenje za pitno vodo

Protestniki, ki so se začeli zbirati na Trgu republike v Ljubljani, tokrat pozivajo k oddaji podpisov za referendum za pitno vodo. Kot so sporočili iz protestniškega gibanja, je »zakon o vodah samo eden v vrsti uničujočih zakonov, ki jih je sprejela strahovlada Janeza Janše, s katerimi se podeljuje privilegije kapitalu, na škodo ljudi in narave.«



Poudarili so, da do potrebnih 40.000 podpisov za razpis referenduma manjka še več tisoč podpisov, časa pa je le še en teden. Tudi tokrat so se protestniki začeli zbirati na Trgu republike, nato pa se bodo podali po ulicah.

