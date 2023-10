Koliko otrok bo nepregledanih, ne ve nihče

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je šole ponovno izrecno opozorilo, da poimenskih seznamov otrok za sistematske preglede ne smejo pošiljati zdravstvenim ustanovam brez soglasja staršev. Podatke bi zdravstveni domovi morali dobiti v informacijski sistem, ki ga vzpostavlja NIJZ, a še vedno ne deluje. Pediatri opozarjajo, da zaradi tega vsi otroci gotovo ne bodo niti pregledani niti cepljeni. Poleg tega jih ne morejo naknadno povabiti, ker niti ne vedo, da obstajajo, če pa seznama ni.

Ko smo o tem zapletu poročali lani, so nam NIJZ, ministrstvo za zdravje ter ministrstvo za vzgojo in izobraževanje odgovarjali, da bo sistem vzpostavljen do šolskega leta 2023/2024. Zdaj smo že v drugem mesecu tega šolskega leta, sistematski pregledi so se začeli, šolski dispanzerji pa so brez podatkov, kdo bo prišel na pregled, s čimer bi ugotovili tudi, koga ni bilo.

Podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo Anita Jagrič Friškovec opozarja, da se zaradi pomanjkanja seznamov podaljšuje tudi čas pregledov: »Če bi imeli sezname, bi vse kartoteke vnaprej pripravili, tako pa jih lahko začnemo iskati šele, ko ugotovimo, kdo je sploh tam. Na NIJZ nam od junija govorijo, da bo sistem začel delovati prihodnji teden, pa tega tedna še nismo dočakali. Naši člani iz cele Slovenije poročajo, da so se z nekaterimi šolami za sezname dogovorili, ampak ti so v manjšini. Nekateri mislijo, da s seznami delajo nam uslugo, ampak to je v dobro otrok. Sistematski pregledi so njihova pravica! Če ne vemo, kdo je manjkal, ga ne moremo povabiti na pregled. S tem, da niso pregledani, srednješolci se lahko sami odločijo tudi za cepljenje, so jim kratene pravice. Sploh pa je nerazumljivo, kako so imena lahko tak problem, ne nazadnje imamo v naših kartotekah precej bolj kočljive osebne podatke, kot nam jih šole lahko pošljejo.«

Prepoved

Težave zaradi pomanjkanja seznamov opažajo pediatri po vsej državi. Nekateri ne dobijo niti podatka, koliko otrok je v posameznem razredu. V razredu je, na primer, 30 otrok, na sistematski pregled jih pride 25, cepi se jih 20. Čeprav v takem razredu ni cepljena tretjina učencev, pediatri tega ne bodo vedeli. Bojijo se, da zaradi tega zapleta tudi statistični podatki o pregledanosti in precepljenosti niso točni.

Pediatri se zavedajo, da so ravnatelji v težkem položaju, sploh zaradi ostrih opozoril ministrstva za vzgojo in izobraževanje. To je lani vsaj napisalo, naj do vzpostavitve sistema sodelujejo kot do zdaj, avgusta letos pa so bili precej bolj jasni. Ravnatelje so opozorili, da nimajo »zakonske podlage za posredovanje osebnih podatkov učencev izvajalcem preventivnih zdravstvenih pregledov. Svetujemo vam, da glede morebitnih vprašanj v zvezi s posredovanjem osebnih podatkov učencev izvajalce napotite na NIJZ.«

Šole brez ur

Ravnateljica OŠ Kolezija Nina Triller je opozorila na odgovornost, ki jo nosijo šole: »Zdravstvenemu domu sporočimo, da pride 8. c, imen in drugih podatkov pa ne smemo posredovati, smo tudi kazensko odgovorni. Tega se zelo zavedamo, predvsem od epidemije. Takrat smo naredili vse, kar je zdravstvo zahtevalo, toženi smo bili pa mi.« Podobno odgovarja ravnatelj OŠ Hruševec Robert Gajšek: »Kazni so prehude. Dovolj je eden od staršev, ki vpraša, kako so dobili podatke. Že več let jim razlagam, da je treba v zakon o osnovni šoli zapisati en sam stavek, in sicer da šola pošlje podatke zdravstvenemu domu. In bi imeli zakonsko podlago.«

Osnovne šole imajo veliko težavo tudi zato, ker za sistematske preglede nimajo opredeljenih ur v šolskem koledarju, kot je to urejeno na srednjih šolah. Gajšek dodaja, da so to na njihovi šoli rešili: »Zdravstvenemu domu odstopimo en prostor v šoli, potem pa učence drugega za drugim pošiljamo tja. Tako imamo urejeno od epidemije.« Ministrstvo za izobraževanje nam je glede opredeljenih ur oktobra lani odgovorilo, da bodo to uredili v zakonu o osnovni šoli in pravilniku o šolskem koledarju. Sprememb še ni, njihovih tokratnih odgovorov pa tudi še ne. Na vprašanje, kako bodo rešili težave s sistematskimi pregledi in kdaj bo sistem začel delovati, nam tudi z NIJZ še niso odgovorili.