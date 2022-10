Rešitev za zdaj na papirju, v ambulantah še vedno ni otrok

Od začetka šolskega leta šole zbirajo soglasja staršev, da lahko izvajalcem sistematskih pregledov pošljejo podatke o posameznem otroku (ime, priimek, naslov in razred). Majhna, a pomembna sprememba – soglasje za posredovanje podatkov – je precej zmanjšala obisk sistematskih pregledov, zdravstveni domovi pa sploh ne vedo, kdo so tisti, ki jih ni bilo, ker podatkov nimajo. Ministrstvi za zdravje in za izobraževanje sta se prejšnji teden dogovorili, da bo šolsko ministrstvo podatke poslalo na NIJZ, ta pa naprej izvajalcem. Pediatri in ravnatelji s tem včeraj še niso bili seznanjeni.

Šole so desetletja same obveščale zdravstvene domove, konec avgusta pa je ministrstvo za izobraževanje šolam poslalo okrožnico, da morajo za posredovanje podatkov otrok pridobiti soglasje staršev. Pediatri že od začetka šolskega leta opozarjajo, da je otrok na preventivnih pregledih zato manj in da se dela nepopravljiva škoda. Na teh pregledih namreč lahko odkrijejo marsikatero bolezen, stiske otrok, celo njihove zlorabe, opravijo pa tudi obvezna cepljenja.

Prenovljeni pravilnik za izvajanje preventivnega varstva določa, da bo zdravstvo samo pridobivalo podatke, a sistem, ki ga mora vzpostaviti NIJZ, še ne deluje, vzpostavili naj bi ga v šolskem letu 2023/2024. Prim. Polonca Truden-Dobrin z NIJZ pravi, da se je letos zapletlo zaradi okrožnice ministrstva za izobraževanje, ki je sicer zapisalo, da do vzpostavitve sistema »vse poteka po starem, s pristavkom 'ob soglasju staršev', kar je povzročilo zaplet na nekaterih šolah«. Na ministrstvu za izobraževanje pa poudarjajo, da je bil sicer prejšnji pravilnik »nekoliko nejasen glede pridobivanja podatkov«, a da bi starši soglasja morali dajati že pretekla leta, da bi zadostili določbam splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Podatki sem in tja

Polonca Truden-Dobrin je opozorila, da bi zaradi zapleta lahko ostali brez pregleda najbolj ranljivi: »Morda gre za starše, ki ne poznajo preventivnega programa za otroke in mladostnike in priložnosti, ki jih ponuja, po drugi strani pa se je verjetno nekaj staršev odločilo, da ne dovolijo posredovanja podatkov o otroku za namen povabila na preventivni pregled, ker so delno izgubili zaupanje v zdravstveni sistem v času pandemije ali pa morda nasprotujejo cepljenju.«

Delno rešitev, dokler informacijski sistem ne bo deloval, so zdaj vendarle našli. Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, so se z ministrstvom za izobraževanje dogovorili, »da bo ministrstvo za izobraževanje z enkratnim zajemom posredovalo podatke na varen način na NIJZ, skladno z zakonskimi podlagami, NIJZ pa naprej izvajalcem. V nadaljevanju bo NIJZ nadgradil svoj informacijski sistem.« O tej rešitvi sicer pediatri še ne vedo ničesar, v praksi pa je še niso preizkusili. Tudi ravnatelji s tem še niso seznanjeni.

Po polžje

Kako je možno, da tako dolgo traja priprava informacijskega sistema, pa je Polonca Truden-Dobrin jasna: »Žal na področju preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike vse poteka s polžjo hitrostjo, saj sta si stroka pediatrije in stroka javnega zdravja morali prizadevati kar enaindvajset let, da je prišlo do noveliranja pravilnika v delu, ki se nanaša na otroke, mladostnike in študente.« Dodala je, da so v vseh teh letih »pediatri in strokovnjaki z NIJZ pripravili številne predloge, ki so romali v predal«.

Soglasje za posredovanje podatkov sicer ni edino, ki ga morajo dati starši. Ti se morajo strinjati tudi s tem, da bo otrok na pregled šel s šolo. Otroci tako velikokrat do sistematskega pregleda nikoli ne pridejo. Truden-Dobrin odgovarja, da so na NIJZ prepričani, »da so otroci in mladostniki na tem področju diskriminirani in je ureditev neustrezna. Na to smo ministrstvo za zdravje že dolgo opozarjali in že leta 2011 pripravili predlog za informacijski sistem, ki bi omogočal spremljanje vključenosti, vendar je ministrstvo vse naše predloge zavrnilo, in je bilo rečeno, da ne bomo zaradi tega 'nadlegovali staršev'.«

Na ministrstvu so o teh navedb povedali le: »Za zbiranje podatkov in informacijsko podporo je pristojen NIJZ.«