Kolone čakajočih vozil zaradi del na Prevaljah

Obnova ceste skozi Prevalje bo ohromila promet skozi Mežiško dolino.

V CUDV Črna bodo za zaposlene prilagodili delovni čas.

Obvoznice nimajo ne Prevalje ne Ravne na Koroškem.

Gasilci in reševalci v skrbeh

Prilagajali bodo delovni čas

Glavna cesta skozi Mežiško dolino se na odseku skozi Prevalje v dolžini 1540 metrov spreminja v veliko gradbišče. Tako bo več mesecev, lahko tudi vse leto, če izvajalcem del ne bo uspelo končati prej. Kolone vozil, ki so še posebej dolge zjutraj in popoldne, ko se ljudje vračajo z dela, že povzročajo veliko slabe volje, intervencijskim vozilom pa dodatne težave pri dostopanju do tistih, ki potrebujejo pomoč.»Žal ne gre drugače. Prevalje nimajo obvoznice, tretje osi pa še ne,« je dejal prevaljski županin dodal, da se skozi kraj dnevno vali približno 16.000 vozil, kar ob konicah povzroča težave, že ko gradbišč na cesti ni. Z investitorjem, direkcijo za infrastrukturo, in izvajalci del (podjetji Voc in His) so preučili vse možnosti, kako urediti promet v času obnove odseka med trgovskim centrom Spar do Petrolove bencinske črpalke. »Odločili smo se, da bomo promet, ki bo potekal izmenično, usmerjali s semaforji, ob prometnih konicah pa z ljudmi,« je pojasnil prevaljski župan.Vozniki intervencijskih vozil so z razmerami seznanjeni., direktorica zdravstveno-reševalnega centra Koroške: »Zaradi razmer vozniki reševalnih vozil pogosteje vklopijo sireno, kar so občani opazili. Doslej večjih težav še ni bilo, saj se vozniki umaknejo in naredijo koridor za reševalno vozilo. K temu jih pozivamo tudi v prihodnje. Dobro je, da vsaj na tem delu poti zmanjšajo jakost glasbe v avtomobilu, da slišijo zvočne signale naših reševalcev.«Sredi tega tedna so reševalnemu vozilu na poti skozi Prevalje pomagali izvajalci gradbenih del. Reševalec: »Hkrati smo imeli tri intervencije. V situaciji, ko šteje vsaka sekunda, brez njihove pomoči ne bi mogli do ponesrečencev.«Poklicni gasilci, stacionirani na Ravnah na Koroškem, opozarjajo, da se bo zaradi ovir na cesti podaljšal čas njihovega prihoda., direktor Koroškega gasilskega zavoda: »V primeru Črne na Koroškem in okolice, ki je že sicer težko dostopna, bo ta čas daljši od tri do štiri minute.« Ravenski poklicni gasilci so ocenili, da bo vse odvisno od voznikov. Pričakujejo, da bodo upoštevali njihove zvočne in svetlobne signale, na pomoč pa jim bodo priskočili vodje gradbišča, če jo bodo potrebovali.Zaradi čakanja v kolonah bodo v največji stiski tisti, ki se v zgornjo Mežiško dolino vozijo v službo iz oddaljenih krajev, denimo Radelj ob Dravi. Direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) v Črni na Koroškemje povedala, da je kar tretjina zaposlenih vozačev. »Pričakujemo težave. O tem smo se z zaposlenimi že pogovarjali. Še posebej bodo problem tisti, ki neposredno delajo z našimi stanovalci. Vse kaže, da bomo zaradi razmer morali prilagoditi delovni čas,« je dejala Dalja Pečovnik. Zaposleni v CUDV Črna na Koroškem že imajo izkušnje s čakanjem v kolonah, saj so pred kratkim obnavljali cesto med Mežico in Črno. Največji izziv zanje je bil že takrat priti pravočasno po otroka v vrtec, ob dejstvu, da nikjer na Koroškem ni vrtca, ki bi bil odprt dlje kot do 16. ure.»To stanje je dokaz, da Ravne na Koroškem in Prevalje nujno potrebujejo obvoznico,« je povedal ravenski županObnova ceste skozi Prevalje bo stala 5 milijonov evrov. Občina Prevalje bo za naložbo prispevala 1,5 milijona evrov, ostalo bo plačala direkcija za infrastrukturo. Občina Prevalje v tem času končuje gradnjo čistilne naprave s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem. Tudi ta naložba je vredna okoli 5 milijonov evrov. Občina je za projekt dobila 3,8 milijona evropskih in državnih nepovratnih sredstev, ostalo bo prispevala sama.