Kolone na mejnih prehodih s Hrvaško

Na mejnih prehodih s Hrvaško so daljše čakalne dobe pri izstopu iz države. Pred mejami ponekod nastajajo večkilometrski zastoji. Pred mejnim prehodom Jelšane se je nabrala osemkilometrska kolona, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.



Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje je kolona dolga šest kilometrov, pred Starodom pet, na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje štiri ter pred Dragonjo in Dobovcem tri kilometre.



Na mejnem prehodu Dobovec za izstop iz države osebna vozila čakajo štiri ure, na Obrežju dve uri in pol, več kot dve uri pa tudi v Gruškovju in Jelšanah. Na Dragonji, Novokračinah in Petrini čakajo od ene do dve uri,v Metliki pa uro in pol. Na Petišovcih je treba čakati eno uro.



Zastoj je tudi med Izolo in Strunjanom na koncu izolske obvoznice proti Portorožu.



Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev pred predorom.

