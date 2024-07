(KOMENTAR) Kaj je v ozadju ali samo ne vedo, kaj delajo

V nadaljevanju preberite:

Zdravstvo je na prelomni točki. Resda je v samostojni Sloveniji v javnem zdravstvu že večkrat kaj zaškripalo, a še nikoli ni šlo tako zares kot zdaj. V nasprotju s prejšnjimi časi, ko so različne vlade težave blažile in jim je javne bolnišnice vse do danes uspelo ohraniti, je tokrat drugače. Vlada zgolj govori, da bo sprejela ukrepe za kadrovsko okrepitev bolnišnic, a dela drugače. Pripravljena izhodišča za spremembe temeljnega zdravstvenega zakona o zdravstveni dejavnosti nakazujejo, da bo vlada javno zdravstvo še bolj oslabila ...