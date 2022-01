Komu Delov častni naziv

Nocoj se bo Delovo uredništvo simbolno poslovilo od starega leta s tistim, ki ga je zaznamoval oziroma zaznamovala v najboljšem pomenu te besede. V Cankarjevem domu bomo namreč razglasili Delovo osebnost leta 2021, še enega leta, ki je minilo v znamenju epidemije, življenja z virusom in številnimi vprašanji, na katera odgovorov (še) ni.

Med letošnjo deseterico nominirancev so: Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, Alojz Ihan, zdravnik, specialist klinične mikrobiologije, Roman Jerala, doktor kemijskih znanosti, Matjaž Jereb, vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike UKC Ljubljana, Ema Kugler, režiserka in multimedijska umetnica, Samo Zver, predstojnik oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, Zdenka Mrak, glavna medicinska sestra UKC Ljubljana, in Barbara Štrukelj, urednica Slovenske tiskovne agencije.

Kdo med njimi bo postal že 32. Delova osebnost leta, bomo razglasili na nocojšnji slovesnosti v Klubu Cankarjevega doma ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov. Bralce vabimo k neposrednemu spletnemu prenosu dogodka, ki se bo začel ob 19. uri. Slavnostni govornik večera bo nekdanji predsednik države Milan Kučan, ki je tudi osemkratni prejemnik priznanja Delova osebnost leta. Na prireditvi bodo podeljene tudi Delove novinarske nagrade in razglašena Delova beseda leta 2021.

Osebnost leta 2020 je lani postal epidemiolog Mario Fafangel.