Konec tedna prihajajo novi državni boni

Založniki na nogah

Mitja Čander Foto Blaž Samec/Delo

Kljub prvotnim napovedim ministrstva za gospodarstvo, da bi nove bone lahko začeli uporabljati že jutri, to še ne bo mogoče. Vlada bo namreč šele jutrisprejela uredbo, ki bo to omogočila, kar pomeni, da bo nove bone mogoče uporabljati šele od petka ali od sobote naprej; odvisno ob objave uredbe v uradnem listu.Kot je znano, interventni zakon, ki je začel veljati ta teden, predvideva izdajo za 192 milijonov evrov novih bonov, ki jih bo mogoče porabiti za storitve v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi. Polnoletni prebivalec Slovenije bo prejel po 100 evrov, mlajši od 18 let pa po 50 evrov.Pravila pri unovčevanju bonov bodo podobna kot pri starih bonih. Unovčili ga bomo lahko z osebnim dokumentom, ponudnik pa bo moral za to predložiti obrazec s podpisom, da je imetnik bona to plačilo res uveljavljal. Prav zato zakon omogoča podjetjem, da se sama odločijo, ali bodo bone sprejemala ali ne, pa tudi, kolikšna je najnižja vrednost, ki jo bodo še sprejemali.Ker bo tokrat mogoče porabiti manjše zneske v krajšem časovnem obdobju, se že pojavljajo pomisleki glede zlorab – da bi torej bon unovčili pri enem ponudniku, čez kakšno uro pa še pri drugem. Na Fursu zagotavljajo, da to ne bo mogoče, saj sistem zabeleži porabljeni znesek bona, kar pomeni, da z njim ni več mogoče plačati drugje.Nekaj slabe volje pa je sprejeta ureditev sprožila v založniških vrstah. Z boni naj bi bilo mogoče kupiti tudi knjige, vendar jih bo po interventnem zakonu mogoče unovčiti le v knjigarnah, ki imajo registrirano dejavnost trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami. Tak pogoj pa izpolnjujejo le trije ponudniki: Mladinska knjiga trgovina, knjigarne Mohorjeve družbe in koprski Libris.Tako denimo bonov ne bo mogoče unovčiti v knjigarni Založbe Beletrina. Direktor založbeto obžaluje, a je kljub temu zadovoljen, da je nakup knjig vključen v zakon. Kot pravi, male knjigarne sicer ne bodo mogle sodelovati, računa pa, da bodo s prodajo knjig s pomočjo bonov, denimo prek razvejane mreže Mladinske knjige, imeli posredno korist – tako Beletrina kot celotna založniška panoga.Da je unovčevanje bonov vezano na registracijo glavne dejavnosti ponudnika storitev in ne na storitev ali proizvod, torej knjigo, so razočarani v Založbi Morfem, kjer opozarjajo še, da bodo ponudniki, ki imajo kot svojo glavno dejavnost navedeno trgovino na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami, za unovčen bon kupcu prodali karkoli in ne samo knjige.A na ministrstvu za gospodarstvo mirijo, da bo v teh primerih z bonom mogoče plačati zgolj knjige. Glede tega, kdo bo lahko bone sprejemal, pa potrjujejo, daj jih bo mogoče uveljavljati zgolj pri ponudniku, ki ima kot glavno dejavnost navedeno eno izmed dejavnosti, ki so navedene v zakonu. In med temi ni založništva.