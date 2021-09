Koprska reka Badaševica je počrnela

V nadaljevanju preberite:

Prebivalci koprskega naselja Semedela se že nekaj dni sprašujejo, kaj povzroča smrad, ki se širi iz bližnjega vodotoka Badaševice . Rečica je tudi povsem počrnela. Na smrad, podoben uhajanju plina, so krajani opozarjali že poleti. Tedaj so za vir težav določili vkopane lovilce olja in maščob na območju Tomosa, ki naj bi jih očistili. Zakaj torej spet neprijetni vonj?

Prebivalci koprskega naselja Semedela se že nekaj dni sprašujejo, kaj povzroča smrad, ki se širi iz bližnjega vodotoka Badaševice. Rečica je tudi povsem počrnela. Na smrad, podoben uhajanju plina, so krajani opozarjali že poleti. Sumili so na nedovoljene izpuste in celo na počeno kanalizacijsko cev. Izkazalo pa se je, da je vzrok razkrajanje usedlin in mulja v vkopanih lovilcih olja in maščob – kamor se stekajo padavinske vode – v nekdanjem kompleksu Tomos. Na koprski občini so takrat napovedali, da bodo skupaj z lastnikom območja, podjetjem Hidria, umazanijo odstranili. Meritve v vodi je takrat opravila tudi ekološka enota z mobilnim laboratorijem Instituta Jožefa Stefana (Elme), a nevarnih snovi niso zaznali.



V teh dneh se je neprijetni smrad vrnil. Odgovorni za razrešitev stanja so na koprski občini, od koder še pričakujemo odgovore na naša vprašanja. Kot smo izvedeli neuradno, naj bi bilo tudi tokrat vzrok za smrad in obarvanost reke razkrajanje usedlin. To pa naj bi povzročilo dolgotrajno obdobje suše, saj voda zastaja in je bila ves čas izpostavljena vročini. Obrnili smo se tudi na inšpektorat za okolje in prostor, direkcijo za vode, ki deluje v sestavi ministrstva za okolje in prostor, Agencijo Republike Slovenije za okolje (Arso), Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), vendar na konkretna pojasnila še čakamo.



»Prebivam v neposredni bližini vodotoka Badaševica v Kopru. Ponavadi je voda bistra, razen po deževju, in popolnoma brez vonja. V zadnjih dneh pa opažam, da je postala nenavadno motna, zeleno-siva in z vonjem po nafti oziroma po žveplu,« je v zapisu, ki ga je kot prijavo že pred letom dni poslal na inšpektorat za okolje in prostor, poudaril občan. Kot nam je razočaran dejal, odgovora – razen citiranja zakonskih podlag – vse do danes ni dobil. Opazil pa je tudi, da so se iz reke umaknile vse nutrije, ki jih je bilo še do pred kratkim mogoče zelo pogosto videti.