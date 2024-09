Koprski mladi vandali so se potrjevali pred vrstniki

V nadaljevanju preberite:

Vožnja po zadnjem kolesu s skuterjem, ki zaradi predelave lahko doseže hitrost 86 kilometrov na uro, razbijanje in zažiganje avtomatov za pijačo ter kraja iz njih, metanje petard pod noge mimoidočim – to je bil izplen predzadnjega dne počitnic za koprske mladostnike, okvirno stare med 13 in 16 leti, kot so ga pribeležili policisti. Ravnateljica Osnovne šole Koper Ingrid Poropat opozarja, da dogodek ni osamljen.

Ravnateljica ugotavlja, da gre za skupine najstnikov, ki želijo na ta način dokazovati svoj status v družbi sovrstnikov. »Na žalost so zaradi tega v resnici občudovani, češ, kako si upajo in kaj vse zmorejo. Čeprav se otroci, ki to spremljajo in snemajo, zavedajo, da to ni prav, se temu ne uprejo, saj bi jih imeli za strahopetne. To se je že večkrat pokazalo,« razloži.

Kaj bi bilo treba storiti?