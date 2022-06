Koprski Zlati rt s pogledom na Luko

V nadaljevanju preberite:

Še pred tedni so s koprske občine pozivali občane, naj malo potrpijo in naj ne hodijo oziroma posedajo v obmorskem parku med Semedelo in Žusterno, saj se mora zelenica najprej razrasti. Novo koprsko plažo, ki je največja doslej, so kopalci lahko uporabljali že lani, a so jo morali čez leto zaradi posedanja terena utrditi in na novo ozeleniti. Danes pa so jo tudi uradno odprli.