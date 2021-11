Korak do lažjega nadomestila preživnin

V nadaljevanju preberite:

Levici in sopodpisnikom iz opozicije je v drugem poskusu uspelo čez prvo branje brez glasu proti spraviti predlog, s katerim želijo otrokom in staršem samohranilcem, ki ne prejemajo določene preživnine, olajšati pot do njenega nadomestila. Zavzemajo se za spremembo zakonodaje, s katero bi bil dokaz o tem, da starš zavezanec ne plačuje preživnine, dovolj za to, da bi jim znesek nakazoval Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, ki pa bi potem prevzel tudi izterjavo dolžnika.