Korak k podpisu tripartitne pogodbe za nakup patrij

Ob robu zasedanja obrambnih ministrov članic Nata v Bruslju je obrambni minister Borut Sajovic s finskim kolegom Anttijem Häkkänenom podpisal pismo o nameri podpore pri nabavi oklepnikov, ki naj bi definiral sodelovanje, po naših informacijah pa omenja tudi spodbujanje sodelovanja med državami članicami Evropske unije pri javnih naročilih.

Na obrambnem ministrstvu pojasnjujejo, da dogovor predvideva, da naj bi obe ministrstvi sodelovali pri končnih pogovorih in pogajanjih s proizvajalcem pred končnim podpisom pogodbe za nakup patrij. Ne bo šlo za posel vlada vladi, saj Finska tega načela menda ne uporablja, pač pa za tripartino pogodbo s proizvajalcem patrij, ki je v večinski lasti države.

Pogajanja glede vseh podrobnosti naj bi vodili obe ministrstvi. Trajala naj bi nekaj mesecev, najdlje do jeseni, pred končnim podpisom pa naj bi zadevo še enkrat obravnavala vlada.

Šele takrat bo znano, kakšna bo končna cena za 106 osemkolesnikov, ki so nujni za gradnjo srednjega bojnega izvidniškega bataljona in srednje bojne bataljonske skupine, kar je naša zaveza do Nata. Izhodiščna cena je sicer 700 milijonov evrov, zaradi česar so v NSi že sklicali parlamentarno komisijo za nadzor javnih financ, na kateri želijo dobiti odgovore o načrtovanem nakupu oklepnikov patria.

Dvomijo namreč o obljubljenem prihranku, ki ga je vlada napovedala, ko je odstopila od načrtovanega nakupa boxerjev, za katerega se je odločila prejšnja vlada in njihov minister Matej Tonin. »Danes imamo le štiri milijone evrov stroškov zaradi umika iz Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju in seveda veliko obljub,« je dodal poslanec NSi Janez Žakelj.

Sajovic v izjavi bruseljskim dopisnikom danes ni želel govoriti o podrobnostih, je pa pojasnil, da gre za okvirni znesek vozil – z davkom –, ki bodo popolnoma operativna. »Trudili se bomo, da bo v tej zgodbi tudi čim več slovenskega,« je še dejal. Kot smo poročali, po naših informacijah je predvidena vključitev nadgradnje z oborožitveno postajo slovenskega podjetja Valhalla Turrets.

Falcon na popravilu Sajovic je v Bruselj letel z redno linijo, pri čemer alternative skoraj ni imel, saj bo falcon do predvidoma aprila na popravilu. Med načrtovanim protokolarnim letom na relaciji Ljubljana–Ženeva je posadka konec januarja zaznala udar strele. Let so zaključili brez posebnosti, a nato po pristanku odkrili sledi udara, zato je letalo ostalo na preventivnem pregledu oziroma popravilu. Uporaba katerega od dveh spartanov, ki ju še imamo, pa po besedah ministrstva za obrambo na relacijah z redno linijo zaradi visokih stroškov ni racionalna za službene poti manjših delegacij.

Sajovic je še pojasnil, da bo ministrstvo nabavo izvedlo v dveh fazah. V prvi bodo v obdobju 2025–2028 kupili 53 oklepnikov patria, ki bodo namenjeni opremljanju srednjega bojnega izvidniškega bataljona. V drugi fazi pa bodo v obdobju 2027–2030 kupili še 53 vozil za srednjo bojno bataljonsko skupino.