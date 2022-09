Kordiš uradno kandidat Levice: Potrebujemo predsednika, ki bo delal za ljudi

Miha Kordiš je povedal, da se v stranki v predsedniško kandidaturo podajajo, zato da bi mestu predsednika povrnili vsebinsko težo. »Zagotovo ta država ne potrebuje zgolj še enega političnega funkcionarja, ki bo delal za korporacije, banke, ki bo zagovarjal interese orožarskega lobija ali se ukvarjal z ohranjanjem svoje lastne podobe na družbenih omrežjih,« je povedal in nadaljeval, da ljudje potrebujejo predsednika, ki se bo postavil zanje, bo delal za ljudi in se bo postavil za šibkejše, javno zdravstvo, reševanje stanovanjske in okoljske problematike ...

Odločitev naj bi v Levici sprejeli z veliko večino, soglasno pa so se na svetu stranke strinjali, da evropskega poslanca Milana Brgleza tako kot ostalih kandidatov za predsednika republike ne podprejo. Možnost skupnega koalicijskega kandidata se je namreč ponudila šele prejšnji teden, ko so bili njihovi postopki že v teku. Koordinator Levice Luka Mesec je ocenil, da bo Kordiš prijetno presenečenje teh volitev, tako kot je Levica prijetno presenečenje te koalicije.

Kordiš, ki je bil edini evidentiran kandidat, je najverjetneje tudi najglasnejši kritik vlade v koaliciji, kar sam dojema kot svojo nalogo. »Tisti, ki smo vlado postavili, smo prvi poklicani, da jo nadzorujemo in usmerjamo,« zatrjuje Kordiš, ki pa je kritičen tudi do lastne stranke in njenega vodstva. Mesto Levice je na levi, pravi.