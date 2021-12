KPK je zaradi imenovanja Matoza uvedla preiskavo proti Janši

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaradi imenovanja Francija Matoza za predsednika upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) uvedla preiskavo proti predsedniku vlade Janezu Janši.

KPK je postopek preiskave glede ugotavljanja obstoja dejanskega nasprotja interesov uvedla na podlagi ugotovitev v predhodnem preizkusu v zvezi s kadrovskimi menjavami na mestih izvršnih in neizvršnih direktorjev DUTB, so sporočili iz komisije.

Postopek so uvedli zaradi zaznanega suma kršitve določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki urejajo nasprotje interesov, in sicer v postopku imenovanja neizvršnega direktorja DUTB na vladi. Franci Matoz je glavni neizvršni direktor DUTB, pri tem pa tudi odvetnik predsednika vlade in stranke SDS. Ali bodo sumi kršitev potrjeni ali ovrženi, bo pokazal nadaljnji postopek.

Velika korupcijska tveganja

Franci Matoz. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kot smo poročali, KPK od maja letos vodi postopek v zvezi z odpoklicem izvršnih direktorjev in imenovanjem vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja DUTB Roberta Rožiča. V tem postopku je sklenila preveriti tudi okoliščine imenovanj neizvršnih direktorjev oziroma članov upravnega odbora DUTB, med katerimi je tudi Janšev odvetnik Franci Matoz.

KPK že več let spremlja področje kadrovanj in je na podlagi tega kadrovske postopke v družbah v državni lasti opredelila kot bolj izpostavljene korupcijskim tveganjem ter ravnanjem v nasprotju s pričakovano integriteto posameznikov in organizacij, predvsem v smislu nedorečenosti določenih pogojev za imenovanje in razrešitve poslovodnih oseb ter izvajanj vplivov na posamezne odločevalce v postopkih imenovanj in razrešitev.

Kršitve v SDH

Prav včeraj je objavila, da je ugotovila kršitve integritete proti nekdanjim in sedanjim nadzornikom ter nekdanjim članom uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH). Gre za sporazum o odhodu nekdanje predsednice uprave SDH Lidije Glavina, ki je vključevala tudi odpravnino. Ugotovitve KPK še niso pravnomočne, saj je vseh šest oseb vložilo tožbe, glede katerih teče upravni spor.

Komisija je od leta 2019 postopek vodila proti nekdanjima članoma nadzornega sveta Igorju Kržanu in Dušku Kosu ter proti Janezu Vipotniku in Karmen Dietner, ki to funkcijo še opravljata. Postopek je sprožila tudi proti Igorju Kržanu kot vršilcu dolžnosti predsednika uprave in proti nekdanjima članoma Boštjanu Kolerju ter Andreju Božiču.

Primer bioplinarne

KPK je se s primerom Matoza ukvarjal tudi glede prodaje bioplinarne v Dubrovniku. Družba Bio-elekt je namreč prek Matoza za 1,8 milijona evrov kupila bioplinarno v Vučji vasi in jo nato za 4,2 milijona evrov prodala madžarski skupini Pannonia Bio. Kasneje je slaba banka madžarski skupini prodala še bioplinarno v Dubrovniku, in sicer za 2 milijona evrov, čeprav naj bi bila ocenjena na šest milijonov evrov. Zato so se pojavili sumu kršitve interesov, vendar KPK v prehodnem postopku teh ni potrdila, saj je ugotovila ugotovljeno, »da trenutni glavni neizvršni direktor DUTB v predmetnih postopkih ni sodeloval«. Ker sumi kršitev iz pristojnost komisije niso bili potrjeni, prijave ni sprejela v nadaljnjo obravnavo.

Andrej Lazar. FOTO: Uroš Hočevar/Delo