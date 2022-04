KPK: Nekdanji direktor zavoda za blagovne rezerve je kršil pravila integritete

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pri preiskavi nabav zaščitne opreme ugotovila kršitev integritete pri nekdanjem direktorju Zavoda za blagovne rezerve Antonu Zakrajšku. Kršitve je ugotovila pri sklepanju poslov s podjetjema Dobnik trade in genEplanet diagnostika. Ugotovitve so pravnomočne, so sporočili s KPK.

Anton Zakrajšek je s podjetjem Dobnik trade sklenil pogodbo, ki je glede določil zavarovanja odstopala od drugih sklenjenih pogodb Zavoda za blagovne rezerve (ZRSBR), nato pa je po prejemu izjave z notarsko overjenim podpisom, ki je predstavljal neustrezno zavarovanje, odredil izplačilo avansa. To je storil kljub opozorilu uslužbenca ZRSBR o neustreznosti zavarovanja. V primeru posla s podjetjem genEplanet diagnostika pa je prav tako sklenil pogodbo za nabavo zaščitnih sredstev in odredil izplačilo sto odstotkov avansa ob dogovorjeni predložitvi bančne garancije zgolj v višini 50 odstotkov vrednosti avansa kljub opozorilu uslužbenca ZRSBR. Komisija je v obeh primerih ugotovila, da je Zakrajšek privilegiral točno določenega ponudnika in omogočal neenakopravno obravnavo preostalih ponudnikov. »Opisano ravnanje je v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo poslovodne osebe v subjektu javnega sektorja ter predstavlja kršitev integritete,« so sporočili s KPK.

Kršitve integritete so ugotovili tudi pri Zdravko Počivalšku, ministru za gospodarstvo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Deloval po Počivalškovem navodilu

Zakrajšek je v izjasnitvi komisiji zavrnil več njenih očitkov, med drugim, da ni privilegiral dobavitelja Dobnik trade, saj tudi ni sodeloval pri izbiri dobaviteljev, ampak je to počela strokovna komisija. Poleg tega je še navedel, da je očitana dejanja v primeru genEplanet diagnostike izvršil po navodilu ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, kar pa po mnenju KPK ne spremeni dejstva, da gre za kršitev: »Odločitev o podpisu ali zavrnitvi podpisa pogodbe kot tudi o izplačilu avansa je bila namreč izključno v pristojnosti direktorja ZRSBR in ga zato telefonski klic oziroma navodilo ministra ne more razbremeniti odgovornosti.«

Spomnimo, KPK je ugotovila tudi kršitev integritete Počivalška pri nabavi ventilatorjev od dobavitelja genEplanet, saj je neutemeljeno posegel in vplival na delo zavoda, povzročil, da je bil določen ponudnik privilegiran, in presegel pristojnosti.

Iz KPK so še sporočili, da so upoštevali izrednost razmer, v katerih je bilo pri nabavi zaščitnih sredstev treba ravnati hitro in učinkovito. Vendar je tudi v takšnih razmerah ključno, da so vsi ponudniki obravnavani enakopravno. »V konkretnih primerih pa sta bila določena ponudnika privilegirana. Zaradi tega v postopkih, ki so bili zaradi nujnosti že tako izvedeni na najmanj transparenten način, niso bili zagotovljeni niti minimalni standardi javnega naročanja. Komisija opozarja, da se s takšnimi ravnanji izniči načelo enakopravnosti in namen pravno reguliranih postopkov, ki naj bi zagotavljali objektivno presojo, krepijo pa se klientelizem, korupcijska tveganja in netransparentno odločanje v tovrstnih postopkih,« so dodali.