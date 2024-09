KPK pri vabilu Klakočar Zupančičeve na paralimpijske igre ni ugotovila kršitev

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila obravnavo sumov nepravilnosti predsednice parlamenta Urške Klakočar Zupančič v povezavi z vabilom za udeležbo na paralimpijskih igrah. Sumov kršitev iz lastnih pristojnosti ali pristojnosti drugih organov ni potrdila, zato je postopek ustavila.

Komisija je namreč konec julija prejela prijavo, iz katere so izhajali očitki glede domnevno spornega ravnanja predsednice državnega zbora, ki je v televizijskem intervjuju dejala, da želi pridobiti vabilo na paralimpijske igre in je zato sama kontaktirala Olimpijski komite Slovenije (OKS).

KPK je v predhodnem preizkusu prijave pridobila pojasnila OKS in Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja. Iz pojasnil izhaja, da sta predsednika obeh komitejev, Franjo Bobinac in Damijan Lazar, predsednico državnega zbora na paralimpijske igre povabila v pogovoru na prireditvi Parašportnik leta, kar so šteli kot neformalno vabilo. Julija je nato predsednica kontaktirala OKS z vprašanjem, ali to vabilo še velja, so pojasnili v KPK.

Na podlagi pridobljenih pojasnil vpletenih tako KPK ni potrdila očitkov, da je Klakočar Zupančičeva pri pridobivanju vabila izvajala kakršenkoli nedovoljen pritisk ali vpliv ali da so se pri tem zgodile druge kršitve.

Komisija je v postopku tudi preverila, kakšna je običajna praksa in katera pravila urejajo, kdo lahko dobi vabilo na paralimpijske igre. V zvezi za šport invalidov so pojasnili, da je vabljenje oseb diskrecijska pravica paralimpijskih komitejev skladno s pravili za organizacijo iger, ki jih postavi država prirediteljica skupaj z mednarodnim paralimpijskim komitejem, so še sporočili iz KPK.