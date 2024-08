KPK še čaka na prijave sprememb premoženja

V nadaljevanju preberite:

Seznam, ki ga na svoji spletni strani objavlja Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), razkriva, da slovenski politični vrh z ministri na čelu iz različnih razlogov ne prispeva k razvoju slovenskega kapitalskega trga. Je vzrok za to nezaupanje, neznanje ali pomanjkanje denarja? V državne, tako imenovane ljudske obveznice, ki so tudi pokazatelj zaupanja v državo vložila le peščica politikov, ki najbolj vplivajo na porabo javnega denarja. Kdo jih je kupil in kdo spremembo premoženja tudi prijavil protikorupcijski komisiji?