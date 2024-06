Kratek povzetek dolge, skrivnostne zgodovine

V nadaljevanju lahko preberete:

Slovenija bo čez nekaj tednov obstajala 33 let. Izrael je Slovenijo priznal 14. aprila 1992. Hkrati so odnosi med Slovenijo in Izrae­lom bistveno starejši. Segajo v čas, ko Izrael kot država še ni obstajal, Slovenija pa je imela neposredno po drugi svetovni vojni status socialistične republike v jugoslovanski ljudski federaciji.

Odnosi med slovenskimi oblastnimi strukturami in izraelskimi strukturami segajo v leto 1946, ko se je judovsko prebivalstvo, ki je na Balkanu in v srednji Evropi preživelo holokavst, odločalo o preselitvi v Palestino. Osebni stiki, vzpostavljeni pred skoraj osmimi desetletji, so več desetletij določali naravo odnosov med Izraelom in Slovenijo – sprva kot republiko v jugoslovanski federaciji, po slovenski osamosvojitvi pa med dvema neodvisnima državama. Zaradi zgodovine teh odnosov je odločitev, da bo Slovenija priznala Palestino, bolj občutljiva, četudi je v sedanjem zgodovinskem trenutku nujna in pozna.