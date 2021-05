Kulturno ministrstvo proti višjemu RTV-prispevku

Novi generalni direktorje na svoji prvi seji programskega sveta v tej funkciji navedel, da še ugotavlja trenutno stanje RTV Slovenija, potem pa se bo odločil, ali bo predlagal rebalans letošnjega finančnega in programsko-produkcijskega načrta. Ni pa se opredelil do prizadevanj predhodnikaza zvišanje RTV-prispevka, a si to od njega poleg dodatnih pojasnil o vpetosti RTV Slovenija v slovensko predsedovanje svetu EU v naslednjih 14 dneh želijo slišati programski svetniki.»Mi smo tisti, ki bomo omogočili, da gre signal v svet,« je nalogo, ki naj bi jo opravljali, pojasnila direktorica TV Slovenija Natalija Gorščak in dodala, da ne gre programsko, pač pa storitveno komponento, ki se plačuje, po njenih besedah bodisi neposredno bodisi z morebitnim nakupom opreme. »Vedno se sklene neka pogodba z državo in pričakujemo, da bo tako tudi v tem primeru,« je še pojasnila izvajanje storitev »uradne« televizije za čas slovenskega predsedovanja svetu EU, za kar se je RTV Slovenija prijavil na razpis urada vlade za komuniciranje. Zdaj potekajo pogajanja.Kot programska svetnica se bojim, da bo urad vlade za komuniciranje podpisal pogodbo, nato pa ne bo izplačal denarja, pa je izpostavila»Takrat bomo programski svetniki dobili popravljen načrt, kajti te stroške bo treba pokriti,« je še dejala programska svetnica, ki meni, da bi se morali dogovoriti za izplačilo avansa, drugače bi bil lahko to še en kamen okoli vratu, ki bi potopil javni zavod. Več let izgubo oziroma presežek odhodkov nad prihodki RTV pokriva iz rezerv, ki naj bi jih prihodnje leto zmanjkalo.Na ministrstvu za kulturo so nam tudi po spremembi generalnega direktorja danes vnovič odgovorili, da nikakor niso naklonjeni uskladitvi oziroma povišanju RTV-prispevka, ki ostaja že devet let enak – 12,75 evra na mesec. Njegova višina je regulirana v zakonu o RTV in zato odvisna od volje politične oblasti.Kako bi po njihovem morali rešiti slabo finančno stanje RTV Slovenija, nam na kulturnem ministrstvu niso odgovorili. Kot je razumeti njihova pojasnila, še vedno snujejo spremembe medijske zakonodaje. Ta naj bi temeljila na novelah treh zakonov, ki so bile predstavljene lani poleti, odgovarjajo. Te so sicer požele kritike, saj bi RTV Slovenija prikrajšale za okoli 13 milijonov letov. Programski svet si želi debato o uskladitvi RTV-prispevka začeti še pred junijsko sejo, ko bi lahko bila na vrsti že izhodišča za prihodnje leto ter morebitni rebalans za letošnje leto. »Razprava in morebitni sklep programskega sveta bosta vsekakor eden od pomembnejših kazalnikov za nadaljnja ravnanja pri prizadevanjih za zagotovitev stabilnega delovanja javnega medijskega servisa,« menijo na RTV Slovenija.