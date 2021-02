Kupci so se vendarle vrnili

Pričakujejo še boljši obisk

Testiranje trgovcev je vzbudilo veliko slabe volje, a je bil pogoj za odprtje trgovin. FOTO: Marko Feist/Delo

Testiranje je velik organizacijski zalogaj

»Stranke so navdušene, da smo odprli. V vmesnem obdobju smo delali prek spletne prodaje in družbenih omrežij, a je vseeno drugače, ko stopiš v trgovino in si stvari ogledaš v živo,« pravi, lastnica verige trgovin Napoleon v Portorožu in Kopru. Trgovci so tudi včeraj opozarjali na težave s testiranji, čeprav jih je večina to uspešno prestala. In kar je najpomembneje – kupci so se vrnili.»V naših trgovinah ponujamo blago srednjega in višjega cenovnega razreda, ki ga je zgolj s klikom težko prodati,« o izzivih preteklega meseca pove sogovornica. Po včerajšnjem ponovnem odprtju so veliko pozornost namenili zaščitnim ukrepom proti epidemiji. »Za razliko od decembra je zdaj mogoče oblačilo tudi pomeriti, a se trudijo to, kolikor je mogoče, omejiti. »Pri blagovnih znamkah, ki jih stranka pozna, gre lažje, lahko pa se zanese tudi na naše tridesetletne izkušnje v tem poslu,« doda. Oblačilo, ki je bilo izpostavljeno dotiku, parno prelikajo in ga za določen čas umaknejo iz prodaje. Baronikova upa, da bodo čim prej sproščene medobčinske meje, da bodo do njih prišli tudi kupci iz drugih delov Slovenije, medtem ko na tujce še nekaj mesecev ne računa. Da je začetek optimističen in da so kupci celo v vrsti stali pred trgovinami, je bila zadovoljna Helena Draškovič iz Magistrata International, ki si prihodnji teden obeta tudi odprtje večjih trgovin.»Zadovoljni smo bili že s spletno trgovino, kjer smo prodali največ športne obutve,« je navedla, vodja ljubljanske poslovalnice Alpine. Pravi, da čevlje, ki kupcem ne ustrezajo, lahko ti brez težav vrnejo. O testiranju pa je povedala, da je zanje potekalo brez težav. »Res pa je, da ljudje sprašujejo in kličejo, ker vsi še ne vedo, da smo spet odprti. Zato tudi nekega velikega navala ni,« je dejala včeraj dopoldne.»S testiranjem so seveda bile težave. Informacija o odprtju je prišla prepozno, zelo težko se je bilo prilagoditi in treba je bilo veliko organizacijskega truda, da smo poskrbeli za vseh naših dvesto zaposlenih,« je bila kritična, direktorica maloprodaje pri Mladinski knjigi. »Dobra novica pa je, da so se kupci vrnili. Zato smo lahko, ne glede na vse, zadovoljni,« pripomni. Novakova je prepričana, da se bo obisk v prihodnjih dneh še povečal. Do normalizacije razmer pa bo treba nekoliko počakati – tudi zato, da se bodo vsi tisti, ki še delajo od doma, vrnili na delovna mesta in bo po ulicah krožilo več ljudi.»Pred zdravstvenimi domovi stojijo množice. Popoln kaos in velika nejevolja!« opisuje razmere, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije. Opozarja, da so v prvem valu epidemije izsilili zaščitne pregrade, maske in rokavice za prodajalce, zdaj, po enajstih mesecih od začetka epidemije, pa je vlada ugotovila, da jih je treba tudi testirati.Predsednica trgovinske zborniceje potrdila, da je bilo testiranje velik zalogaj, vendar ga je, kot je zagotovila, večina trgovcev uspešno izvedla. »Morda se tu in tam kdo tudi ni znašel, čeprav smo vsem našim članom poslali sezname zdravstvenih domov in koncesionarjev, na katere so se lahko obrnili. »Kljub vsemu pa je najpomembneje, da so trgovine končno spet odprte,« je sklenila.