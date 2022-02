Kupujete vhodna vrata? Sledite tem trendom!

Vhodna vrata so več kot le vstop v vaš dom, so popolna dopolnitev dizajna vaše hiše in hkrati lahko kakovosten ščit pred zunanjim svetom. Pri izbiri vhodnih vrat morate poleg estetskega vidika upoštevati tudi funkcionalnost, ki vam omogoča pametno udobje in brezkompromisno brezskrbnost. Kako torej izbrati vhodna vrata, ki vam vse to omogočajo?

Aluminij, les ali PVC?

Izbira materiala je po navadi prva dilema, s katero se srečujejo kupci novih vhodnih vrat. Naj bodo plastična, lesena ali aluminijasta? Vedno več razlogov govori v prid zadnjih, saj so aluminijasta vrata enostavna za čiščenje in vzdrževanje, kar je najšibkejša točka lesenih, ki zahtevajo redno vzdrževanje (barvanje in lakiranje). Aluminijasta vrata imajo v primerjavi s plastičnimi daljšo življenjsko dobo in boljšo izolativnost. Aluminij namreč zaradi boljše statične stabilnosti in večje trdnosti bolje kljubuje temperaturnim obremenitvam, zato je veliko manj dovzeten za upogibanje. To je ključnega pomena zaradi temperaturnih razlik med zunanjostjo in notranjostjo poleti in pozimi. Ukrivljeno vratno krilo vodi v slabše prileganje okvirju in posledično slabše tesnjenje, rezultat pa so toplotne izgube in s tem višji stroški ogrevanja. Takšna vrata je treba tudi prej zamenjati.

Nezanemarljiv pa je še en pomemben vidik: aluminij je mogoče v celoti reciklirati, zato tako dodate svoj prispevek k bolj zeleni prihodnosti.

Najpomembnejše prednosti vhodnih vrat iz aluminija: izjemna obstojnost,

konstrukcijska stabilnost,

odlična zvočna in toplotna izolativnost,

dobra protivlomna zaščita,

skoraj neomejene možnosti prilagoditve številnim oblikam in slogom objektov – tako za tradicionalne kot moderne gradnje.

Aluminijasta vhodna vrata so stilska, varna in energetsko učinkovita. FOTO: Inotherm

Skozi vhodna vrata v prihodnost

Sodobna vhodna vrata so opremljena z inovativnimi rešitvami, s katerimi boste lahko uživali v brezhibni funkcionalnosti. Razmišljajte dolgoročno, zato je ključno, da izberete takšna z najnovejšimi tehnološkimi rešitvami, ki vam bodo zagotavljale varnost in zanesljivo uporabnost.

Takšna vrata prihodnosti omogočajo pametni sistem za odpiranje. V praksi to pomeni, da boste lahko domov vstopili varno, hitro in brez ključev. Slovensko podjetje Inotherm je razvilo edinstven pametni sistem Inosmart, ki zagotavlja popolno varnost in udobje. Njegova enkratnost se izkaže v praksi – s tremi različnimi načini odklepanja vrat: s prstnim odtisom, s kodnim sistemom ali pametnim telefonom. V vsakem primeru boste vrata odprli hitro in brez nepotrebnega iskanja ključev. V svoj dom boste lahko vstopili prej kot v sekundi.

Sistem INOSMART je sinonim za varnost in svobodo izbire. FOTO: Inotherm

Vaš novi ključ bo tako postal vaš prst. Celoten sistem lahko upravljate z Inosmartovo aplikacijo. V njej lahko dodajate prstne odtise, časovno omejite dostop s pomočjo urnikov, spremljate zgodovino vstopov in lahko celo ugotovite poskus nedovoljenega vstopa.

Sistem ima vgrajen celo brezžični zvonec.

Z vhodnimi vrati do nižjih stroškov za ogrevanje

Pri izbiri novih vhodnih vrat imejte v mislih še en zelo pomemben dejavnik: izberite takšna, ki vam bodo zagotavljala optimalno izolativnost. Tako bodo vaše toplotne izgube manjše in bo toplota ostala v notranjosti. Čeprav so navadno fasadna izolacija, streha in okna ključni elementi, ki ščitijo dom pred prevelikimi izgubami, pa imajo tudi vhodna vrata pri tem ključno vlogo, saj toplotne in ventilacijske izgube nastanejo tudi zaradi slabih vhodnih ali pomožnih zunanjih vrat.

Sodobna vhodna vrata tako zagotavljajo zaščito pred zunanjimi vremenskimi vplivi, kot sta vročina in mraz. Toplotna izolacija vrat pa poskrbi, da preprečimo večje toplotne izgube, s tem pa privarčujemo pri stroških ogrevanja v zimskih mesecih ali hlajenja v poletnih.

Priporočljiva vrednost toplotne prepustnosti za vhodna vrata se giblje do U = 1,3 W/m2K. Za pasivne gradnje je pogoj, da je vrednost toplotne prevodnosti enaka ali nižja od U = 0,9 W/m2K. Nižja kot je U-vrednost, boljša je toplotna izolacija.

Sodobna vrata iz aluminija Inotherm so tudi energijsko varčna. Z zmanjšanjem toplotnih izgub namreč prispevajo k nižjim stroškom ogrevanja in dolgoročnemu prihranku. Vhodna vrata Inotherm odlikuje vrhunska izolativnost, saj imajo nadpovprečno debelo vratno krilo z izolativnimi stekli, termično prekinjenim pragom in trojno zatesnitev.

Ime Inotherm simbolizira edinstven spoj tradicionalne kakovosti in vodilnih tehnoloških inovacij. Na temeljih bogatega slovenskega znanja in najsodobnejših postopkov izdelave ustvarjajo vhodna vrata, ki izpolnjujejo najvišja merila naprednega, stilsko dovršenega, varnega in trajnostnega doma.

Aluminijasta ali alu vhodna vrata so po zaslugi svoje obstojnosti in elegance na trgu vedno bolj priljubljena. FOTO: Inotherm

Dovršena estetika za vsak okus

Vaša vhodna vrata so prvi stik z vašim domom in pravzaprav nakazujejo stilsko rdečo nit, ki se potem nadaljuje tudi v notranjosti. Prav zato je pomembno, da izbirate takšna, ki se najbolj podajo vašemu slogu.

Da bo izbira lažja in vas bodo vrata s svojim videzom razveseljevala še nekaj let, vam Inotherm omogoča, da svoja nova vrata popolnoma personalizirate. Izbirate lahko med več kot 400 modeli vrat in jih s pomočjo konfiguratorja prilagodite pročelju svojega doma in v brezčasnost aluminija ujamete svoj slog. Od večne klasike, sodobnega minimalizma pa tudi do bolj ekstravagantnih estetskih kombinacij. Konfigurator vam prek enostavnih korakov omogoča, da sestavite vhodna vrata čisto po svojem okusu. Tako lahko določite mere, izberete najljubša stekla, spremenite barvo ali okrepite protivlomno zaščito. Da si boste še lažje predstavljali, kako bi se podala vašemu domu, lahko naložite tudi sliko vašega pročelja.

Naložite sliko svojega pročelja v konfigurator vrat, spreminjajte barve, oblike in dodatke na vratih in izberite tista prava, zase. FOTO: Inotherm

Vaša vhodna vrata lahko krasijo klasične, mat ali sijoče barve, ljubitelji lesa pa jih lahko odenete tudi v pristne lesene dekorje in s tem dodate še kanček edinstvenosti celotni zunanjosti. Vrata lahko popestrite z ornamentnimi stekli in raznolikimi držali, ki jih lahko opremite tudi z naprednim čitalnikom prstnih odtisov z osvetlitvijo LED.

Da se boste doma počutili vedno varne, pa vrata opremite še s klasičnim 5-točkovnim ali najnaprednejšim samodejnim motornim zaklepanjem.

Inotherm je največji proizvajalec aluminijastih vhodnih vrat v Evropi. Veljajo za zanesljivega in zvestega partnerja, ki z neustavljivo željo po nenehnem tehnološkem in oblikovalskem razvoju aktivno sooblikuje celotno proizvodnjo vrat. Na leto prodajo več kot 40.000 vrat, v Evropi imajo več kot 1000 poslovnih partnerjev. Na podlagi 25-letnih izkušenj znajo prisluhniti svojim strankam in jim ponujajo izdelke, ki so vedno v koraku z najnaprednejšimi tehnologijami in v slogu najnovejših dizajnerskih trendov.

Naročnik oglasne vsebine je Inotherm