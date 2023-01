Ladijski in navtični turizem spet proti rekordom

V nadaljevanju preberite:

»Za letošnjo sezono imamo napovedanih 79 prihodov potniških ladij,« pravijo v Luki Koper, ki upravlja koprski potniški ladijski terminal. Sezona se bo začela 1. aprila. Pričakujejo, da bo Koper obiskalo približno 100.000 ladijskih potnikov. To je rekordno veliko, saj število presega leto 2019 pred pandemijo covida-19. Povečuje se tudi navtični trg. V izolski marini bodo sezono pričakali z novim pomolom za 161 plovil.

Marina Izola, ki jo je pred tremi leti prevzel Grafist – ta je tudi lastnik koprske marine – zdaj omogoča do 800 privezov. Naložba je ovrednotena na 2,2 milijona evrov, po besedah predstavnika družbe Vladimirja Gavrana pa so od nakupa v marino vložili skupno okoli tri milijone evrov. Na vprašanje, ali utegne vstop Hrvaške v schengensko območje vplivati na preusmeritev njihovih gostov proti jugu, odgovori, da se tega ne boji. »Nekateri se bodo morda res za to odločili, a sta za marsikoga drugega Koper in Izola vseeno priročnejši lokaciji,« meni.