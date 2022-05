Le ljudje lahko oživijo mestna središča

V nadaljevanju preberite:

Veliko slovenskih mest je ob poznih popoldnevih in večerih praznih. Utrip, ki smo ga navajeni v središčih velikih evropskih mest in v Ljubljani, je za večino slovenskih krajev le pobožna želja. K njihovemu ponovnemu oživljanju zagotovo ne pripomorejo nakupovalna središča, ki so jih občine povsem nekritično pustile (pre)blizu. Kot ugotavljajo urbanisti, je najboljši recept za vnovično oživitev, da mestna središča ne poskušajo postati podobna nakupovalnim centrom z množico dostopnih parkirnih mest, ampak morajo biti drugačna. Po meri ljudi, po meri pešca.