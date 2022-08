Lepša, sodobnješa, prijaznejša postaja v Kopru

Po 43 letih je Koper zvečer dobil sodobnejšo, prijaznejšo in lepšo avtobusno postajo. Po načrtih Studia Omnia Arhing iz Ljubljane jo je eno leto gradilo podjetje Adriaing, občina je zanjo (skupaj z DDV) odštela 2,3 milijona evrov, od tega je bilo nekaj več kot en milijon evrov iz evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Lepo zasnovan elipsasti nadstrešek iz pocinkane in barvane pločevine bo potnike varoval pred dežjem in soncem, sicer pa imajo potniki na voljo še posebno čakalnico, kjer bodo tudi sanitarije, gostinski lokal in prodaja vozovnic.

Pod nadstreškom je prostora za 14 avtobusnih peronov, poleg teh so na voljo še tri parkirišča za kratkotrajno parkiranje avtobusov, postaja za mestna kolesa in parkirišča za deset taksijev. Potniki pa bodo imeli na prostem tudi kamnite klopi, ki jih bo pred vremenskimi vplivi varovala steklena zaščita. Nadstrešnica je visoka nekaj manj kot sedem metrov zato, da bodo lahko sem pripeljali tudi višji (dvonadstropni) avtobusi. Gradnja tega vozlišča javnega prometa, ki je stičišče lokalnih, primestnih, regionalnih in mednarodnih povezav, je zamujala nekaj mesecev predvsem zaradi zamud pločevinaste dvakratno (po dolgem in počez) ukrivljene obrobe nadstreška, ki so jo morali dobaviti s Kitajske. Investicija se je med gradnjo zaradi podražitev materialov podražila za približno pet odstotkov.

Čez dan vsaki dve minuti prihod ali odhod avtobusa

Avtobusi so začeli prihajati po današnjem odprtju, nekaj podrobnosti, recimo namestitev digitalnega zaslona z voznim redom, bodo po zagotovilih MO Koper uredili šele v naslednjih dneh. Čeprav nekateri že iščejo napake, pa gre za bistveno sodobnejšo in uporabnikom neprimerno prijaznejšo postajo, ki bi lahko kmalu postala majhna, če se bo javni promet okrepil. Upravljanje postaje je prevzelo največje slovensko avtobusno podjetje Arriva, iz katerega so nam odgovorili, da na leto pričakujejo kar 150.000 prihodov in odhodov avtobusov.

Koprčane zdaj zanima, kdaj bodo Slovenske železnice obnovile še bližnjo železniško postajo in pripeljale iz Ljubljane več kot tri potniške vlake na dan.