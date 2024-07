Letala Slovenske vojske v napihljive balone

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec se je podpisal pod sklep o izbiri, na podlagi katerega bo družba Duol s partnerjem razvila napihljiv večnamenski objekt za shranjevanje zračnih plovil. Javno naročilo je vredno nekoliko več kot milijon evrov, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.

Naročilo je nastalo v okviru razvojnega projekta ministrstva za obrambo. »Cilj tega razvojnega projekta je razvoj demonstracijskega napihljivega objekta za hangariranje, ki bo zasnovan z razvojem gradbeno stabilnih struktur z napihljivimi loki večjih dimenzij (do sto metrov). Glavne prednosti takega objekta so mobilnost, hitra postavitev, fleksibilnost, modularnost, varnost in nadzor objekta s pomočjo na novo razvitega algoritma za krmiljenje objekta v realnem času,« pojasnjujejo na ministrstvu.

To je eden od 80 projektov za podporo slovenski obrambni industriji (devet projektov pa je s področja zaščite in reševanja) v smislu spodbujanja nacionalne obrambne tehnološke industrijske baze.

Objekt, ki ga bo skladno s pogodbo razvil Duolov konzorcij, bo primeren tudi za opravljanje drugih nalog Slovenske vojske, hkrati pa je dvonamenski, saj je uporaben tudi ob naravnih in drugih nesrečah za naloge zaščite in reševanja.

Napihljivi objekt bo vojska uporabljala na letališču Cerklje ob Krki, po potrebi pa ga bo, načrtujejo, lahko tudi hitro demontirala in ponovno postavila na drugi primerni lokaciji.

Duol je s 30-letno tradicijo sicer svetovno uveljavljeno podjetje na področju projektiranja, proizvodnje in montaže napihljivih hal. Je vodilno v panogi z več kot 2000 pokritimi površinami po vsem svetu: v Evropi, Aziji, na Bližnjem vzhodu, v Afriki in Južni Ameriki ohranja vodilno vlogo v panogi.

Slovenska vojska za hrambo svojih letal in helikopterjev zdaj uporablja stacionarne objekte na letališču Cerklje ob Krki. Za transportni letali spartan pa se že postavlja hangar z jekleno konstrukcijo.

Eden od uspešnih razvojnih projektov obrambnega ministrstva je tudi električni vojaški motor hard enduro, ki ga je s strokovnjaki ministrstva posebej za vojsko razvilo slovensko podjetje STRiX eMotors. Ministrstvo je za zdaj kupilo šest motorjev, izdelek je sicer namenjen vojaški in tudi civilni uporabi, zanj pa se zanimata tudi nizozemska in norveška vojska.

Obrambno ministrstvo v zadnjem letu intenzivno vlaga v nacionalne razvojne projekte, v okviru katerih slovenskim podjetjem pomaga razviti različne produkte, namenjene vojaški in tudi civilni uporabi, ter jim pri tem pomagati pridobiti tudi potrebne reference.