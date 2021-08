Letos iz Irana pol tone tartufov

Uprava za varno hrano ni bila obveščena o prestreženi pošiljki 16 ton črnih tartufov v Iranu na meji s Turčijo, ki naj bi bila namenjena v Slovenijo. Ali je bila Slovenija resnično končna ali le tranzitna država, še vedno ni znano.Glede na podatke finančne uprave je šlo res za poskus uvoza tartufov, potrjujejo na upravi za varno hrano. So pa nasprotujoče si informacije, ali je izvoz tartufov iz Irana prepovedan.Kot je razbrati iz članka na iranskem spletnem portalu PressTV, je Iran sprejel prepoved nabiranja in izvoza tartufov zaradi zaščite pred čezmernim izkoriščanjem ter zaščite narave – tartufe namreč nabirajo s prekopavanjem zemlje in z neizkušenimi psi.Toda profesoricaz oddelka za znanost in tehnologije v agroživilstvu na univerzi v Bologni in predsednica italijanske mikološke zveze pravi, da Iran nima zakonske prepovedi izvoza tartufov, v EU pa je dovoljeno uvažati tartufe iz tretjih držav. Našli smo tudi analizo trga s tartufi v Iranu, ki potrjuje navedbo Zambonellijeve, da je bil izvoz tartufov iz Irana še lani legalen.Slovenija je v letu 2020 izvedla en uvoz 30 kilogramov tartufov iz Irana, letos pa tri uvoze v skupni količini 450 kilogramov. Lani je država skupno uvozila 1812,76 kilograma tartufov v 43 pošiljkah, skoraj vse so bile iz Bosne in Hercegovine, dve iz Turčije, po ena pa iz Srbije, s Kosova in iz Irana. Uprava ne vodi podatkov o porabi oziroma potrošnji tartufov ter domači proizvodnji.Tartufi iz Irana trenutno niso navedeni v nobeni od uredb, ki zahtevata poostren uradni nadzor in s tem nujni inšpekcijski pregled vsake pošiljke živil že na prvi vstopni točki v EU. Takšne preglede med uvoženimi živili iz Irana je treba izvesti le za pistacije.