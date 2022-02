Levica danes umika predlog za referendum o dohodnini

Poslanci Levice bodo po naših informacijah danes tik pred obravnavo predloga za razpis posvetovalnega referenduma o dohodninskih spremembah tega umaknili. Ne želijo, da bi se ta izvedel hkrati z volitvami, kot so hoteli v koaliciji, ki se je s to temo že začela ukvarjati v svoji predvolilni kampanji.

»Kot kaže, ne SDS ne NSi nimata dobre teme za volilno kampanjo, s katero bi pokazali, kakšno prihodnost želita narediti, in v tem referendumu so dobili zelo enostaven način, kako ljudem prodati lažno zgodbo, da so oni za višje plače,« je pred kratkim komentiral koordinator Levice Luka Mesec in nadaljeval, da so vsi za višje plače, a vprašanje sta razporeditev in škoda, ki se s tem povzročata proračunu. Z umikom predloga bodo koaliciji omogočili pot do glasovanja o teh spremembah še v tem mandatu. »Zdaj je treba zmagati na volitvah ter po njih popraviti vse škodljive zakone, ki jih je v tem mandatu sprejela koalicija, vključno s tem,« je dejal.

Bo novela torej potrjena? Po tem, ko danes odbor za finance predloga Levice ne bo obravnaval, se bo odločanje o dohodninskih spremembah spet lahko uvrstilo na sejo državnega zbora. Ali bo to na redni seji ali pa bo koalicija zahtevala izredno sejo, še ni jasno.

A čeprav se je dohodninskim spremembam, preden je koalicija sama preložila glasovanje, res obetala podpora – tega sami sicer niso vedeli –, so tako kot SDS, NSi in Levica tudi druge stranke začele preračunavati, kaj je zanje pred volitvami najugodnejša pozicija glede tega vprašanja. Pričakovati je živčno preštevanje vse do glasovanja.