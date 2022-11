Levica se vse bolj utaplja v Golobovi vladi

V nadaljevanje preberite:

Supervolilno leto je bilo za najbolj levo stranko v vladi in državnem zboru slabo. Na parlamentarnih volitvah so komaj prestopili štiriodstotni parlamentarni prag, na predsedniških volitvah je njihov kandidat Miha Kordiš končal na zadnjem mestu, na lokalnih volitvah pa je Levico prehitela tudi zunajparlamentarna SLS.

»Lokalne volitve so pokazale, da stranke Levica na terenu ni. Če te ni na terenu za lokalne volitve, potem to vpliva tudi na rezultate na drugih volitvah. S to stranko se identificirajo ljudje, ki imajo visok kulturni kapital, delavstvo pa ne,« analizira razloge za padec volilne podpore Levici sociolog in politični analitik Gorazd Kovačič. Težava Levice od ustanovitve je bila, da ji podpore sebi ni uspelo razširiti med delavsko bazo.