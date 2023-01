Levica zagotovila glasove noveli zakona o finančni upravi

DZ je po odložilnem vetu državnega sveta znova podprl novelo zakona o finančni upravi. Glede na napovedi je bilo sicer pričakovati nasprotno, a so poleg poslancev Svobode glasove prispevali tudi v Levici. Dogovorili so se namreč, da bodo domnevno sporni člen o tajnem sledenju sami poslali v ustavno presojo s predlogom za začasno zadržanje.

Za potrditev novele je glasovalo 48 poslancev, 22 jih je bilo proti. Za sta glasovala tudi poslanca narodnih skupnosti Ferenc Horvath in Felice Žiža. V SD so se vzdržali, v SDS in NSi so bili proti. Ob ponovnem odločanju je bilo potrebnih najmanj 46 glasov.

Predlog novele je naletel na številne kritike zaradi določbe o možnosti uporabe sredstev za tajno sledenje zgolj na podlagi odločitve predstojnika finančne uprave in brez zunanjega nadzora. Takšno tajno sledenje bi bilo po mnenju kritikov vsaj sporno, morda pa celo nezakonito in neustavno. Nekateri pravniki so opozorili, da bi Finančna uprava RS (Furs) s tem dobila več pooblastil kot tožilstvo.

Na Fursu so očitke o pretiranih pooblastilih ves čas zavračali. Kot so poudarili, bi bila uporaba sledilne naprave dovoljena samo na zunanjem delu prevoznega sredstva, inšpektorji pa bi lahko nadzirali samo blago, in ne ljudi.

V zadnjih dneh so očitno prepričali tudi Levico

Decembra je bila novela v DZ potrjena le z glasovi poslancev Svobode, teden dni pozneje pa so državni svetniki nanjo izglasovali odložilni veto. Prejšnji teden je o njej ponovno razpravljal odbor DZ za finance, vendar je ni podprl. Da je primerna za ponovno potrditev, bi morala glasovati večina vseh članov odbora, torej osem. Toda glasove za je prispevalo le sedem poslancev Svobode.

V zadnjih dneh so očitno prepričali tudi Levico. V odgovor na pomisleke glede določbe o sledenju so se namreč s Svobodo ob soglasju vlade zavezali, da bodo ta člen sami poslali v ustavno presojo s predlogom za začasno zadržanje.

»Na tak način bodo lahko uspešno odpravljene škodljive spremembe zakona, ki jih je sprejela prejšnja vlada, ustavnost določbe o sledenju pa bo preverila edina institucija, ki lahko to z gotovostjo naredi – ustavno sodišče,« je danes dejal poslanec Levice Milan Jakopovič.

Ni pa jim uspelo prepričati SD. Kot je dejal poslanec Predrag Baković, ni nič narobe, če imajo v koaliciji različna mnenja, zato se bodo pri glasovanju vzdržali. Na nasprotnem bregu so ostali tudi poslanci opozicije, ki noveli očitajo pretirana pooblastila. »Ali si lahko DZ s sprejetjem tega zakona privošči tak poseg v človekove pravice?« je vprašal Jernej Vrtovec (NSi).