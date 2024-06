Levico tolaži, da predčasni izidi evropske levice niso slabši od pričakovanj

Prve delne rezultate, ki so desnim strankam napovedovali kar šest mandatov, so v Levici sprejeli z nejevero. Čeprav enega mandata ne pričakujejo več zares, upanje na preobrat pri štetju zadnje tretjine glasov med kandidati Levice še tli. Večinoma aktivisti stranke mnenja, da bi bil dober rezultat že, če bi dosegli okoli pet odstotkov glasov.

Končne rezultate pričakujejo vse bolj nestrpno, pri čemer jih ne skrbi le za Slovenijo, temveč za Evropo, ki ji zmage desnih in skrajno desnih strank v številnih evropskih državah, po njihovem mnenju ne obetajo ničesar dobrega.

Tolaži jih, da predčasni rezultati evropske levice niso slabši od pričakovanj in da so volivci podprli vsa štiri referendumska vprašanja. Kot je poudaril vodja volilne kampanje Levice Mitja Svete, so zadovoljni z visoko volilno udeležbo, saj ta »pomeni, da je volilno sporočilo prišlo do volivcev«. Prav tako so ponosni na svojo volilno kampanjo, je dejal, čeprav so zaradi njene intenzivnosti nekateri aktivisti in kandidati vidno utrujeni.

Štab Levice. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kandidat Levice Luka Mesec je prve delne izide posvetovalnih referendumov komentiral rekoč, da se stvari po desetletjih vendarle premikajo z mrtve točke vsaj glede dveh referendumskih vprašanj. Ljudje so jasno pokazali, da želijo uporabo konoplje v medicinske namene in preferenčni glas, je dejal Mesec. Pri drugih dveh referendumskih vprašanjih rezultat še ni dovolj jasen, da bi si ga drznil komentirati. Ob tem je poudaril, da je Levica ključne programske cilje dosegla že pred volitvami, saj je vlada končno priznala Palestino in zagotovila sredstva za gradnjo stanovanj.